Динамо — Карпати: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" — "Карпати" / © ФК Динамо Київ

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У неділю, 11 жовтня, київське "Динамо" зіграє з львівськими "Карпатами" в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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"Динамо" з 13 очками після шести зіграних матчів посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Карпати" перебувають на третій позиції, маючи 14 балів після семи зіграних поєдинків.

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До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Карпати" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше стало відомо, коли та де відбудеться матч "Шахтар" — "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України.

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