Гаррі Кейн / © Associated Press

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Форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, який нещодавно став рекордсменом збірної Англії за кількістю зіграних матчів, травмувався в поєдинку 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27 проти "Кельна".

Чинний володар "Золотого м'яча" вийшов у стартовому складі своєї команди, але вже на 15-й хвилині зустрічі дістав пошкодження внаслідок зіткнення із суперником у штрафному майданчику.

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33-річний англієць спробував повернутися н а поле, але зрештою був вимушено замінений вже на 20-й хвилині. Команди зіграли внічию 1:1.

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Після матчу "Баварія" повідомила, що обстеження діагностувало у Кейна розрив синдесмозу — зв'язки, яка з'єднує великогомілкову та малогомілкову кістки в нижній частині гомілки.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль згодом сповістив, що орієнтовний термін відновлення форварда становитиме три місяці. Таким чином, цього року він уже більше не вийде на поле.

Цього сезону Кейн провів 16 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 10 асистів.

Наразі "Баварія" лідирує у Бундеслізі, випереджаючи на одне очко дортмундську "Боруссію", яка має матч у запасі.

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Наступну гру мюнхенці проведуть у середу, 25 листопада, на виїзді проти французького "Лілля" в основному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що футболісти не включили Кейна до символічної збірної 2026 року.

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