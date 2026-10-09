- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1148
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, коли та де відбудеться матч "Шахтар" — "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України
Гранди вітчизняного футболу позмагаються за путівку до чвертьфіналу національного Кубка.
Стало відомо, коли та де відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
Як повідомляє Telegram-канал FootballHub, "гірники" та "біло-сині" зустрінуться у вівторок, 27 жовтня, на "Арені Львів" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00.
Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України гранди вітчизняного футболу також зійшлися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.
У підсумку "Динамо" стало володарем Кубка України, обігравши у фіналі "Чернігів" (3:1).
Базові дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України — 27–29 жовтня.
Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу.