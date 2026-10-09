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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1148
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Стало відомо, коли та де відбудеться матч "Шахтар" — "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України

Гранди вітчизняного футболу позмагаються за путівку до чвертьфіналу національного Кубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Стало відомо, коли та де відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

Як повідомляє Telegram-канал FootballHub, "гірники" та "біло-сині" зустрінуться у вівторок, 27 жовтня, на "Арені Львів" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України гранди вітчизняного футболу також зійшлися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

У підсумку "Динамо" стало володарем Кубка України, обігравши у фіналі "Чернігів" (3:1).

Базові дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України — 27–29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

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