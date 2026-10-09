Динамо — Карпати: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 8-го туру УПЛ

"Динамо" — "Карпати" / © ФК Динамо Київ

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У неділю, 11 жовтня, київське "Динамо" прийме львівські "Карпати" в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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"Динамо" з 13 очками після шести зіграних матчів посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Карпати" перебувають на третій позиції, маючи 14 балів після семи зіграних поєдинків.

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Де дивитися матч Динамо — Карпати

В Україні поєдинок "Динамо" — "Карпати" у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Також онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Карпати" доступна на нашому сайті.

Прогноз букмекерів на матч Динамо — Карпати

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу "біло-синіх" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,86. Нічия — 3,65. Виграш "левів" — 4,00.

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