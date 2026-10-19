Інтер — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У середу, 21 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Після двох турів "Шахтар" з 4 очками посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів: "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1) та здолали грецький АЕК (3:1).

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"Інтер" (0 балів) перебуває на 29-й позиції, стартувавши у найпрестижнішому єврокубку з двох поразок: від мадридського "Реала" (1:2) та бельгійського "Брюгге" (3:4).

Після поєдинку з "Інтером" на підопічних Арди Турана чекають ще п'ять матчів основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Вісім найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію до поєдинку "Інтер" — "Шахтар" на Youtube-каналі FootballHub.

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До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Інтер" — "Шахтар".

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