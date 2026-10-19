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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії заспокоюють через віспу мавп: подробиці гучної заяви

У Росії заявили, що легка форма віспи мавп минає самостійно.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Віспа в Росії

Віспа в Росії / © Associated Press

У Росії вирішили заспокоїти населення щодо поширення віспи мавп та заявили, що легка форма цієї інфекції нібито минає сама без особливого втручання лікарів.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на заяву Роспотребнадзору.

У Росії зробили заяву про віспу мавп — подробиці

За даними російського відомства, хвороба викликає високу температуру, загальну слабкість та збільшення лімфовузлів. Згодом з’являється висип: плями стають пухирями, а після їхнього лопання утворюються виразки, які пізніше заживають під кірочками.

Попри такі симптоми, у російському відомстві переконують, що за легкої форми інфекція «проходить самостійно протягом 14-21 дня».

Варто зауважити, що віспа мавп — це вірусна хвороба, яка передається через тісний контакт із хворим. Головні симптоми — висока температура, головний і м’язовий біль, слабкість та збільшені лімфовузли. Також на тілі з’являється висип, який перетворюється на пухирі й болючі виразки.

Віспа в Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше в Іркутській області Росії від чуми померла 28-річна жінка. Під нагляд медиків вже взяли майже 200 осіб, які з нею контактували, хоча в Кремлі запевняють, що приводу для хвилювання немає.

Згодом у російському Жуковському госпіталізували п’ятьох людей із підозрою на мавпячу віспу. Відомо, що усі вони проживали в одній квартирі.

Після Підмосков’я нові випадки зараження мавпячою віспою зафіксували у Санкт-Петербурзі. Хворих шпиталізували.

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