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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Смертельна чума в Росії: Кремль відреагував і поспішив заспокоїти росіян

У Росії зафіксовано смерть від чуми, але Кремль закликає не слухати «чутки».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Швидкі в Росії.

Швидкі в Росії. / © Associated Press

Днями стало відомо, що в російській Іркутській області 28-річна жінка померла від чуми. Майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд. Водночас у Кремлі приводу для занепокоєння нібито не бачать.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

У традиційній кремлівській манері він закликав росіян не зважати на «різні чутки і різні міркування», а довіряти «винятково офіційній інформації» від Росспоживнагляду. Втім, саме незручні для Кремля факти російська влада нерідко намагається приховати, замовчати або подати у вигідному для себе світлі.

Речник Кремля наголосив, мовляв, у цьому закладі «працюють висококваліфіковані фахівці».

Водночас прокремлівські росЗМІ заявляють, що «у відповідь на чутки про епідемію чуми в Іркутській області» Росспоживнагляд провів дослідження, проаналізував ситуацію і «повідомив про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію в регіоні».

Своєю чергою, губернатор Іркутської області Ігор Кобзієв заявив, що у людей, які перебувають під медичним наглядом, нібито жодних симптомів захворювання не виявили, а результати аналізів на інфекцію також були негативними.

Чума в Росії — що відомо

Росію сколихнули повідомлення в місцевих ЗМІ про те, що в Іркутській області стався випадок смерті від чуми. Померла 28-річна лаборантка Дар’я Шипілова, яка розбила пробірку зі збудником легеневої чуми під час роботи в науково-дослідному інституті.

Зазначається, що 29 вересня жінку госпіталізували з симптомами тяжкої пневмонії. За кілька дніі вона померла. Після її смерті влада запровадила карантин у кількох медичних закладах Іркутської області.

Водночас британське видання The Sun пише, що в РФ приховують новий спалах чуми. Зокрема, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своїх заявах уникає назви хвороби, називаючи її лише «небезпечною інфекцією».

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