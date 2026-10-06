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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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26
Час на прочитання
2 хв

Володимир Жогло показав підрослого сина з аутизмом та як із дружиною вітав його 6-річчя

У родині Володимира Жогла особливе свято. Синові гумориста виповнюється шість років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Володимир Жогло з дружиною та сином

Володимир Жогло з дружиною та сином / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Відомий український шоумен і гуморист Володимир Жогло святкує день народження сина Остапа.

Так, 6 жовтня хлопчикові виповнюється вже шість рочків. Тож, Володимир Жогло та його дружина Ірина присвятили Остапу спільний допис в Instagram. Вони опублікували святковий кадр. На знімку був зображений Остап, який був одягнений у білу сорочку. Поруч із хлопчиком стояла мама, яка ніжно його обіймала. Володимира Жогла на кадрі не було видно, але, вочевидь, він тримав торт для іменинника, в якому красувались запалені свічки. Також подружжя адресувало Остапові теплі слова з привітаннями.

«Колись, рівно 6 років тому, у моєму житті з’явився маленький хлопчик. Я ще не знала, яким ти будеш. Не знала, що в тебе буде така особлива усмішка, такий сильний характер, свої улюблені речі, маленькі ритуали й цілий окремий світ. Але дуже швидко я зрозуміла одне — у мене росте справжній супергерой. Тільки твоя суперсила не в тому, щоб літати чи рятувати міста. Твоя суперсила — щодня долати те, що іншим може здаватися простим», — говорить дружина Володимира Жогла.

Дружина та син Володимира Жогла / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Дружина та син Володимира Жогла / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Дружина гумориста побажала синові рости щасливим, бути собою, не боятися мріяти, досліджувати світ у своєму теплі та ніколи не сумніватися. Ірина наголосила, що батьки завжди будуть поруч і скажуть слова підтримки.

«Тобі 6. Шість років, як ти навчив мене любити зовсім по-іншому. Сильніше. Глибше. Без умов. Ти навчив мене радіти тому, що раніше здавалося звичайним. Помічати маленькі кроки. Чекати. Вірити. І завжди бути поруч. Мій супергерою, я не знаю, ким ти станеш, коли виростеш. Але я точно знаю одне: я завжди буду тією людиною, яка стоятиме за твоєю спиною і говоритиме: „Ти зможеш“», — написала дружина гумориста.

Зазначимо, у сина Володимира Жогло діагностовано розлад аутистичного спектра. Діагноз хлопчикові поставили у віці чотирьох років. Хоча гуморист зізнавався, що симптоми помітив раніше.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав фото їхнього підрослого сина. Також обранець знаменитості засвітив обличчя дитини.

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