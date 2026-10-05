Леся Нікітюк видала правду про свій шлюб: чи дійсно вона вийшла заміж за військового Бабчука

Леся Нікітюк і її наречений Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

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Українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила таємницю особистого життя і чи дійсно вона вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука, з яким виховує сина Оскара.

Нещодавно знаменитість завітала до свого колеги Андрія Бєднякова на шоу «Де брехня?». Під час представлення гості шоумен несподівано видав, що Леся за тривалий час їхньої розлуки встигла «вийти заміж і народити дитину». Тож він не втримався від привітань.

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«Я тебе хотів привітати особисто з тим, що ти народила дитину. Не через оці екрани телефончиків, а дивлячись у твої очі. Вітаю тебе! Я знаю, як ти дуже сильно цього хотіла. Я був щиро дуже радий, коли дізнався цю новину. Ну і класно, я теж радий, що ти вийшла заміж. У тебе чудовий чоловік», — зазначив Бєдняков.

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Леся Нікітюк й Андрій Бєдняков / © скриншот з відео

Проте 38-річна ведуча поквапилася його виправити. Нікітюк наголосила, що ще досі у статусі нареченої. Річ у тому, що після заручин вона з коханим, військовим Дмитром Бабчуком, відкладає весілля до кращих часів без війни. Тим не менш, зараз вони обидва щасливі виховувати маленького сина Оскара, який народився минулого літа.

«Не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…» — пояснила заручена Леся.

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк показав їхнього підрослого сина Оскара й який вигляд він має зараз.

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