Народний артист України Олег Шаварський помер: яким був його життєвий шлях

Олег Шаварський / © facebook.com/frankotheatre

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Народний артист України Олег Шаварський помер.

Сумну новину повідомили у соцмережах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де актор пропрацював більшу частину свого життя. Олега Шаварського не стало 4 жовтня. Життя актора обірвалось у віці 80 років. Причина смерті артиста наразі не розголошується.

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«Його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він віддав більшу частину свого життя. Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам’яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині», — йдеться в повідомленні театру.

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Олег Шаварський / © facebook.com/frankotheatre

Що відомо про Олега Шаварського

Олег Шаварський народився 8 липня 1946 року у селі Кремінна, що у Хмельницькій області. Своє життя він повністю пов’язав з акторською професією. Спочатку Олег Шаварський здобув акторську освіту, після чого закінчив ще й режисерський факультет. Артист грав саме на театральній сцені. Спочатку він долучився до театральної трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а саме 1968 року. Декілька років Олег Шаварський працював у Житомирському музично-драматичному театрі ім. Івана Кочерги. 1972 року повернувся до театру ім. Івана Франка, де й залишився.

Актор грав у таких виставах, як «Мартин Боруля», «Назар Стодоля», «За двома зайцями», «Кайдашева сім’я», «Хазяїн» та багато інших. 1995 року Олег Шаварський став народний артистом України.

Олег Шаварський — праворуч / © facebook.com/frankotheatre

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