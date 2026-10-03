Анатолій Кашпіровський помер у віці 87 років: директор путініста розкрив причину

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

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3 жовтня стало відомо про смерть Анатолія Кашпіровського — скандального російського «гіпнотизера» й екстрасенса-шарлатана.

Одіозний «психотерапевт», який народився в Україні, помер у віці 87 років у Москві. Саме там в останні роки свого життя він активно гастролював і проводив «цілющі сеанси». Директор путініста Сергій Рудих у коментарі росЗМІ вже розповів, що сталося з відомим у СРСР «цілителем» перед смертю.

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За словами представника Кашпіровського, напередодні йому раптово стало зле — у «гіпнотизера» різко впав тиск. На місце викликали швидку, після чого одіозного психотерапевта доправили до однієї з московських лікарень, де він і помер.

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Анатолій Кашпіровський / © Facebook

Як розповів Сергій Рудих, у лікарні в Кашпіровського сталася зупинка серця. Водночас директор наголосив, що говорити про остаточний діагноз поки зарано — медики ще з’ясовують, що саме спричинило зупинку серця.

«Я не можу сказати, що він довго хворів: у нього різко впав тиск, його відвезли на швидкій до лікарні, де він помер. Зупинка серця сталася. Це дуже несподівано. Причина зупинки серця з’ясовується», — сказав Рудих.

Про смерть Кашпіровського одним із перших повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. За даними пропагандистських ЗМІ, психотерапевт помер 3 жовтня о 6:45 за московським часом.

Анатолій Кашпіровський і його кар’єра «екстрасенса» — від України до РФ

Широку популярність Кашпіровський здобув наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним «сеансам здоров’я». 1989 року на радянському телебаченні транслювали його програми, під час яких він заявляв про можливість впливати на стан людей дистанційно. Його виступи збирали багатомільйонну аудиторію.

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До телевізійної слави Кашпіровський працював психіатром і психотерапевтом. Він закінчив Вінницький медичний інститут, а згодом близько 25 років працював у медичній сфері.

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

Окрім телевізійних сеансів, він проводив масштабні виступи та в останні роки продовжував робити прямі ефіри в Мережі. Його методи при цьому неодноразово ставали предметом критики через псевдонауковість.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала більше про смерть Анатолія Кашпіровського, його особисте життя, позицію під час війни та зв’язок з Україною.

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