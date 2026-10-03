Режисер Білоус вийшов із СІЗО під заставу: яку космічну суму заплатили й хто із зірок осуджував його

Андрій Білоус

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Український режисер і колишній очільник Молодого театру Андрій Білоус, якому восени 2025 року оголосили підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо студенток, вийшов із СІЗО після внесення застави.

Про звільнення режисера повідомили його адвокати. У Facebook вони опублікували кадри зустрічі Білоуса після виходу з-під варти. Загалом у СІЗО він перебував майже рік.

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Спочатку Шевченківський районний суд Києва визначив заставу як альтернативу триманню під вартою у розмірі 4 992 000 гривень. Наприкінці вересня 2026 року суд переглянув це рішення та зменшив суму до 1,3 млн гривень. Після внесення коштів Білоус залишив слідчий ізолятор.

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З чого розпочався скандал навколо Андрія Білоуса

Публічний розголос історії почався у січні 2025 року. Тоді колишня студентка університету імені Карпенка-Карого оприлюднила анонімне відео, у якому розповіла про небажану сексуалізовану комунікацію з боку режисера. За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фотографії інших студенток і пропонував зробити подібні знімки.

Андрій Білоус вийшов із СІЗО / © facebook.com/klochkov.partners

Після цього в Мережі почали з’являтися нові свідчення. До обговорення ситуації долучилися студенти, актори та працівники театральної сфери. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача.

Білоус відкинув звинувачення на свою адресу. На тлі скандалу його відсторонили від викладацької роботи в університеті Карпенка-Карого, а питання його подальшої роботи в Молодому театрі стало предметом публічного конфлікту.

У театрі вимагали усунути режисера

Наприкінці січня 2025 року працівники Молодого театру звернулися до Київської міської державної адміністрації з вимогою усунути Білоуса з посади директора — художнього керівника на час розслідування. За даними Суспільного, під час внутрішніх зборів театру працівники публічно говорили про випадки харасменту.

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На початку лютого лютого біля Молодого театру відбулася масштабна акція «Підтримую 46». На неї прийшли студенти, актори та представники театральної спільноти. Учасники вимагали відсторонити Білоуса та підтримували 46 працівників, які виступили із відповідною вимогою. Після акції протестувальники вирушили до КМДА.

Акція «Підтримую 46» / © suspilne.media

До публічної дискусії долучалися й відомі представники української культури. Зокрема, акторка Ірма Вітовська-Ванца, режисерка Наталка Ворожбит, акторка Ада Роговцева та інші діячі підтримували студенток і закликали негайно реагувати на проблему насильства та харасменту в театральному середовищі й закликали до змін.

Білоус повернувся до керівництва, але ненадовго

Попри суспільний резонанс, у березні 2025 року Білоус знову приступив до виконання обов’язків керівника Молодого театру після завершення терміну його відсторонення. Це рішення викликало нову хвилю обурення.

18 березня під стінами театру відбулася ще одна акція. Цього разу до Києва приїхали представники театральної спільноти з різних міст. Учасники вимагали розірвати контракт із Білоусом і говорили про необхідність змін у системі, яка, на їхню думку, дозволяє замовчувати подібні історії.

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Акція протесту / © suspilne.media

Зрештою, у травні 2025 року Білоус звільнився з Молодого театру. Новим директором — художнім керівником закладу став Станіслав Мойсеєв.

Що встановило слідство

21 жовтня 2025 року Національна поліція та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру Білоусу за частинами статей 152 та 153 Кримінального кодексу України — щодо зґвалтування та сексуального насильства.

За версією слідства, у період від березня 2018 року до квітня 2023-го в службових приміщеннях театру Білоус неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо п’яти дівчат. Двоє з них, як стверджують правоохоронці, на момент подій були неповнолітніми.

Також слідство заявляло, що режисер використовував свій авторитет викладача та керівника театру, а щодо студенток, які уникали його або негативно реагували на сексуалізовану поведінку, нібито застосовував психологічний тиск. У межах розслідування правоохоронці допитали десятки свідків і провели обшуки.

Андрій Білоус / © ТСН/Неллі Ковальська

У травні 2026 року Печерський районний суд Києва продовжив Білоусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня. Надалі суд залишив його під вартою, водночас уперше визначивши можливість звільнення під заставу — спочатку майже п’ять млн гривень.

Захист режисера не погоджується з обвинуваченнями та наполягає на його невинуватості. Водночас станом на зараз судового вироку у справі немає, а розслідування триває. Тепер, після внесення зменшеної до 1,3 млн гривень застави, Білоус перебуватиме на волі на час подальшого розгляду справи.

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