Яке церковне свято в Україні 2 жовтня

Церковне свято 2 жовтня / © pexels.com

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2 жовтня (15 жовтня), в православному календарі день пам’яті священномученика Кипріяна. За житійним переданням, Кипріян жив у III столітті та ще змолоду був посвячений у язичницькі культи. Він навчався різноманітних магічних практик і здобув славу людини, яка володіє таємними знаннями та може звертатися до темних духовних сил.

Люди приходили до нього зі своїми бажаннями, страхами, образами та пристрастями, сподіваючись за допомогою чаклунства отримати бажане.

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Одного разу до Кипріяна звернувся юнак на ім’я Аглаїд. Він закохався у молоду християнку Юстину і прагнув будь-якою ціною домогтися її прихильності. Однак Юстина вирішила присвятити своє життя Христові й не відповідала на його домагання.

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Не досягнувши свого, Аглаїд попросив допомоги у Кипріяна. За переказом, Кипріян намагався за допомогою своїх магічних практик вплинути на Юстину. Проте всі його спроби виявлялися марними.

Юстина протистояла спокусам молитвою, постом і хресним знаменням. Житіє підкреслює, що саме її довіра до Бога зробила безсилим усе те, у що до цього часу вірив Кипріян. Для нього це стало потрясінням.

Людина, яка вважала себе знавцем таємних духовних сил, раптом побачила межі власної могутності. Кипріян почав усвідомлювати, що сила, якій він служив, не здатна перемогти віру звичайної християнської дівчини.

Саме тоді почалося його навернення. Кипріян відмовився від чаклунства і звернувся до християнської віри. За житійною традицією, він знищив свої книги, пов’язані з магією, роздав майно нужденним і прийшов до Церкви з бажанням покаятися.

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Його минуле було настільки відомим, що спочатку до щирості такого навернення могли ставитися з недовірою. Однак подальше життя Кипріяна засвідчило серйозність його рішення.

Він прийняв хрещення і почав ревно служити Христові. Згодом Кипріян став священнослужителем, а за церковним переданням — єпископом.

Церковне свято 2 жовтня — день пам’яті мучениці Юстини і преподобного Андрія

Юстина жила у III столітті в Антіохії. Вона походила з язичницької родини. Її батька називали Едесієм, а матір — Клеодонією.

Одного разу Юстина почула проповідь християнського диякона. Слова про Христа настільки глибоко торкнулися її серця, що дівчина почала цікавитися новою для неї вірою.

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Поступово вона прийшла до переконання, що хоче стати християнкою. Юстина розповідала про Христа своїй матері, а згодом до християнської віри навернулися й її батьки.

Родина прийняла хрещення.

Відтоді життя Юстини змінилося. Вона присвятила себе Богові, багато молилася і вирішила зберігати чистоту, відмовившись від шлюбу.

Однак невдовзі її віра мала пройти серйозне випробування. За житійною традицією, красу Юстини помітив заможний юнак на ім’я Аглаїд. Він пристрасно закохався в неї та захотів одружитися.

Проте Юстина відмовила йому. Її рішення було пов’язане не з неприязню до Аглаїда, а з обраним нею життєвим шляхом. Вона прагнула присвятити себе служінню Богові.

Аглаїд не хотів прийняти її відмову. Спочатку він намагався домогтися прихильності Юстини звичайними способами, але, коли це не вдалося, вирішив звернутися до людини, яка славилася своїми магічними знаннями.

Цією людиною був Кипріян. На той час Кипріян, згідно з житієм, ще не був християнином. Він займався язичницькими культами та чаклунством і був переконаний, що за допомогою духовних сил здатний впливати на інших людей.

Юстина молилася, постила та осіняла себе хресним знаменням. І випробування відступали. Кипріян повторював свої спроби, однак вони знову не приносили бажаного результату. Те, що здавалося йому могутнім і непереможним, виявилося безсилим перед вірою молодої християнки.

Юстина не переконувала Кипріяна довгими промовами і не намагалася навернути його силою. Фактично її власна вірність Богові стала для нього свідченням християнської віри.

Кипріян побачив, що сили, яким він довіряв, не можуть здолати молитву Юстини. Це змусило його переосмислити все своє життя. За церковним переданням, Кипріян зрікся чаклунства, знищив свої магічні книги та прийшов до християнської громади з проханням прийняти його.

У ті часи становище християн у Римській імперії могло бути небезпечним. Влада періодично влаштовувала гоніння, а від послідовників Христа вимагали принести жертви язичницьким богам і таким чином засвідчити свою лояльність до традиційної релігії.

Кипріян і Юстина відкрито сповідували християнство. За церковним переданням, під час одного з гонінь на них донесли владі. Кипріяна та Юстину заарештували.

Житіє розповідає про тяжкі випробування, яких зазнали Кипріян і Юстина після арешту.

Їх намагалися примусити відмовитися від Христа тортурами, однак вони залишалися непохитними.

Для Юстини це стало завершальним випробуванням її віри. За церковною традицією, їх стратили через усічення мечем.

Андрій був слов’янського походження і жив у Константинополі, який у давньоруській традиції називали Царгородом.

У молодості він перебував у домі заможного чоловіка на ім’я Феогност. Господар помітив здібності юнака і подбав про його освіту. Андрій навчився читати, вивчав Святе Письмо та поступово дедалі більше захоплювався християнським духовним життям.

Зовнішньо перед ним могло відкритися цілком благополучне майбутнє. Проте самого Андрія дедалі менше приваблювали земні почесті та матеріальні блага. Він прагнув іншого життя — цілковито присвяченого Богові.

Згодом Андрій обрав особливий шлях — юродство заради Христа.

У християнській традиції юродство не означало просто дивну або нерозумну поведінку. Це був добровільний духовний подвиг, коли людина приховувала свою мудрість і чесноти під виглядом безумства, щоб уникнути людської слави, перемогти гордість і цілковито відмовитися від прив’язаності до суспільного становища. Андрій почав поводитися так, що оточення вважало його нерозумним.

Він ходив вулицями Константинополя, бачив багатство й бідність, людську гордість, милосердя, лицемірство, страждання та несправедливість. За церковним переданням, під час богослужіння у Влахернському храмі Константинополя преподобний Андрій побачив дивовижне видіння. До кінця своїх днів преподобний Андрій залишався вірним обраному шляху.

Церковне свято в Україні 2 жовтня за старим календарем

За старим календарем 2 жовтня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Зосима і Трохима. За церковним переданням, вони відкрито сповідували Христа й відмовилися принести жертву язичницьким богам. За це мучеників піддали жорстоким катуванням, однак вони залишилися непохитними у своїй вірі та прийняли мученицьку смерть.

Прикмети 2 жовтня

Народні прикмети 2 жовтня / © pexels.com

Теплий і туманний день віщував тривалу та сприятливу осінь.

Якщо 2 жовтня гримить грім, за народними спостереженнями чекали на малосніжну зиму.

Іній на гілках дерев уранці вважали передвісником сухої та ясної погоди найближчими днями.

Що не можна робити 2 жовтня

Намагалися не планувати переїздів і не змінювати житло, оскільки вірили, що це може спричинити фінансові труднощі. Без особливої потреби також відкладали тривалі подорожі та далекі поїздки.

Що можна робити 2 жовтня

У народному календарі цей день отримав назву Купріян і Устина. Здавна його радили проводити у спокійній домашній атмосфері, поруч із рідними та близькими.

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