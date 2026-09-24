Жодного світла в кінці тунелю: чоловік після 7 хвилин зупинки серця описав дивні видіння

Чоловік пережив 7 хвилин зупинки серця і не побачив жодного світла в кінці тунелю / © Фото з відкритих джерел

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Чоловік, який назвав себе астрономом, потрапив до лікарні через задишку. Там медики виявили в нього сильну легеневу кровотечу. Він втратив стільки крові, що серцю фактично не було що перекачувати його організмом, після чого воно зупинилось на цілих 7 хвилин.

Про це пише UNILAD.

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Лікарі протягом семи хвилин намагалися запустити серце чоловіка. Через нестачу кисню чоловік також переніс інсульт. Зрештою реанімація дала результат.

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Чоловік прокинувся підключеним до апарату штучної вентиляції легень і протягом двох днів залишався лише частково притомним. Коли він повністю прийшов до тями, то запитав: «Що сталося?»

Що чоловік побачив під час зупинки серця

За словами чоловіка, під час критичного стану навколо була абсолютна темрява. Саме в ній почали одна за одною з’являтися три овальні фігури. Перша нагадувала вертикально підвішений еліпс із товстими краями.

Усередині та зовні нього чоловік побачив гори, струмки, ліси й хмари. Спочатку ця картина здалася йому красивою. Однак поступово кольори почали змінюватися, набуваючи жовтуватого відтінку, після чого зображення зникло.

Потім з’явилася друга фігура. Вона нагадувала кільце з розпеченого заліза, від якого поступово відколювалися шматки. Чоловік стверджує, що разом із цим образом відчував запах заліза.

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Пізніше він розповів про це медсестрі, припускаючи, що міг якимось чином сприймати запахи навіть у непритомному стані. Медсестра сказала йому, що кров має характерний запах заліза.

«Я тепер вважаю, що саме тоді у мене була зупинка серця», — пояснив чоловік.

Третій еліпс з’явився тоді, коли навколо стало світліше. Він був вкритий рожевими та блакитними хмарами й нагадував світанок або захід сонця. Чоловік припустив, що цей образ міг виникнути в момент, коли його серце знову почало битися.

Чому він побачив саме еліпси

Незвичайне пояснення своїх видінь чоловік знайшов у тому, про що думав протягом кількох тижнів до госпіталізації. Він вивчав працю астронома Йоганна Кеплера Astronomia Nova і намагався зрозуміти, як науковець встановив, що орбіти планет мають форму еліпса, а не кола. За словами чоловіка, ця тема настільки довго залишалася в його думках, що могла вплинути на образи, які виникли під час критичного стану.

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«Це було в моїх думках тижнями, і коли у мене сталася кровотеча, мій мозок, що помирав, вчепився за цю форму», — розповів він.

Перший і третій образи чоловік пов’язує з речами, які він цінував, зокрема планетою, природою та небом. Жовтий відтінок першого еліпса він пов’язав зі станом мозку, а другий образ — із запахом крові.

Після відновлення свідомості всі три фігури залишалися чітко закарбованими в його пам’яті. Коли через кілька днів йому розповіли про зупинку серця та інсульт, він спробував пов’язати пережите з перебігом критичного стану.

Чоловік не побачив світла в кінці тунелю

Досвід чоловіка відрізнявся від поширених розповідей про навколосмертні переживання. Він не бачив тунелю, яскравого світла або померлих родичів, які нібито зустрічають людину після смерті.

«Ось і все, що я бачив. Ніякого тунелю світла або щасливих померлих родичів, які мене зустрічали», — зазначив чоловік.

За його словами, протягом усього переживання він залишався спокійним і відчував себе радше стороннім спостерігачем. Страху, болю чи дискомфорту він не відчував. Після семи хвилин зупинки серця чоловік помітив у себе дещо гіршу короткочасну пам’ять.

Водночас пережите змінило його ставлення до смерті. Він стверджує, що більше не боїться самої смерті, хоча побоюється болю та страждань, які можуть їй передувати.

«Я дізнався дещо з усього цього. Але всередині все було спокійно. Ніякого болю, дискомфорту чи тривоги», — розповів він.

Історія чоловіка є його особистим описом пережитого під час критичного стану. Самі видіння не можна вважати доказом існування потойбічного світу: подібні переживання досліджують медики та нейронауковці, а їхнє виникнення може бути пов’язане з роботою мозку в умовах нестачі кисню, пам’яттю та інформацією, яка була важливою для людини до втрати свідомості.

Нагадаємо, переживання людей, які опинилися на межі життя та смерті, давно викликають суперечки серед науковців. Колишня медсестра, яка пережила клінічну смерть під час операції на серці, пояснила, як це повністю змінило її погляд на життя після смерті.

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