Жінка вийшла на обідню перерву, а повернулася з 2 мільйонами доларів: як це їй вдалося

Лотерея / © Associated Press

Реклама

У США жінка під час обідньої перерви придбала лотерейний білет і виграла 2 мільйони доларів. Проте вона вирішила нікому не розповідати про раптове збагачення і спокійно продовжила свій робочий день.

Про цю історію пише видання People.

Реклама

Після важкого початку дня мешканка Портсмута купила лотерейний білет у Норфолку і виграла 2 мільйони доларів. Дізнавшись про джекпот, жінка не стала святкувати, а спокійно повернулася на роботу.

Реклама

«Мені довелося повернутися до роботи та поводитися так, ніби нічого не сталося», — розповіла вона представникам лотереї.

Переможниці запропонували два варіанти отримання грошей: розбити суму на рівні виплати протягом 30 років або забрати виграш одразу. Жінка обрала одноразову виплату, отримавши на руки 952 000 доларів США (сума вказана до вирахування податків).

Переможниця залишилася анонімною завдяки новому закону Вірджинії. Тепер лотерея не розголошує дані про переможців без їхньої згоди, тоді як раніше це дозволялося лише за виграш понад 10 мільйонів доларів. Такі ж правила діють у Делавері, Канзасі, Меріленді та Орегоні.

У лотерейній грі, що стартувала 1 вересня, ще залишаються два нерозіграні головні призи. Зазначається, що шанси виграти 2 мільйони доларів складають 1 до 408 000, тоді як загальна ймовірність будь-якого виграшу становить 1 до 3,48.

Реклама

Нагадаємо, виграш у 115 мільйонів фунтів міг назавжди змінити життя Френсіс Конноллі. Натомість британка вирішила значну частину статків віддати іншим, заснувавши благодійний фонд.

Новини партнерів

Новини партнерів