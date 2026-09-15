Гулька виросла до розміру iPhone: жінка ледь не померла після гоління зони бікіні

Гоління зони бікіні призвело до сепсису: що сталося з жінкою / © Credits

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В Великій Британії звичайне гоління зони бікіні обернулося для 28-річної Крісті Коллінз госпіталізацією, операцією та сепсисом. Інфекція почалася з невеликого утворення на шкірі, але лише за кілька днів набряк, за словами жінки, збільшився до розміру iPhone 16 Pro Max.

Про це повідомило видання Mirror.

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Спочатку мешканка Борнмута у графстві Дорсет вирішила, що має справу зі звичайним фурункулом або врослим волоссям. Невелику болючу гульку на лінії бікіні вона помітила після дня, проведеного в Лондоні у спекотну погоду.

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Крісті спробувала самостійно видавити утворення, про що згодом пошкодувала. Після цього набряк почав швидко збільшуватися, а запалена ділянка поширилася від лінії бікіні в напрямку сідниць. Шкіра стала червоною, гарячою, а саме ущільнення — дуже твердим.

За кілька днів погіршилося й загальне самопочуття жінки. Під час походу до пабу в неї сильно запаморочилося в голові, потемніло в очах, зникли зір і слух, після чого вона знепритомніла. Наступного дня біль посилився настільки, що Крісті було важко пересуватися.

Після дзвінка за номером медичної служби 111 їй порадили звернутися до відділення невідкладної допомоги. Однак було вже пізно, тому жінка вирішила дочекатися наступного дня та проконсультувалася із сімейним лікарем онлайн. Їй призначили антибіотики, проте стан продовжував погіршуватися — до кінця дня вона вже майже не могла встати.

Зрештою друг Крісті наполіг, щоб вона поїхала до лікарні. Там медики діагностували сепсис та терміново відправили пацієнтку на операцію. Під час приблизно годинного втручання хірурги видалили інфіковані тканини.

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За словами Крісті, лікарі попередили її, що подальше зволікання могло мати смертельні наслідки. Якби вона звернулася по допомогу ще на день пізніше, ситуація могла стати небезпечною для життя.

Після операції британка провела у лікарні п’ять днів. У неї залишилася відкрита рана завглибшки близько двох дюймів (приблизно 5 см) і завширшки близько п’яти дюймів (майже 13 см). Її не зашивали, щоб тканини поступово загоювалися зсередини.

Нині Крісті продовжує приймати антибіотики та щодня відвідує лікаря для перев’язування рани. Через наслідки операції вона тимчасово втратила самостійність і потребує допомоги матері навіть у повсякденних справах.

Після пережитого жінка закликає не ігнорувати вросле волосся, якщо з’являються ознаки інфекції. За її словами, раніше вона регулярно голила зону бікіні й не вважала вросле волосся серйозною проблемою. Медсестра в лікарні, як стверджує Крісті, розповіла їй, що медикам доводиться стикатися з подібними випадками доволі часто.

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Нагадаємо, у Фінляндії поліція взялася за розслідування смерті 27-річної інфлюенсерки після візиту до клініки пластичної хірургії. Дівчина збиралася зробити ліпосакцію, але знепритомніла ще до операції.

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