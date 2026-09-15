«Муза» зі справи «Карфаген» попросила зменшити заставу: що відповів суд

Єлизавета Івахненко залишиться в СІЗО

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Єлизавета Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ «Карфаген» про відмивання коштів та кришування колцентрів посадовцями Офісу Генерального прокурора як «Муза», звернулася до суду, аби їй пом’якшили запобіжний захід.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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«Муза» Івахненко просить у суді пом’якшити запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу адвокатів і залишила під вартою Єлизавету Івахненко.

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Для підозрюваної зберегли попередньо визначену заставу — 20 мільйонів гривень.

Під час судового засідання сторона захисту наполягала на пом’якшенні запобіжного заходу. Адвокати клопотали про застосування особистого зобов’язання або цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Також захист просив про істотне зменшення застави. Адже, за їхніми словами, застава неспівмірна зі статками дівчини. Офіційні доходи Івахненко сягають 3 млн 388 тис. 159 грн, тоді як призначена судом застава у 20 млн грн орієнтовно в шість разів перевищує цю суму.

Утім, судді залишили попереднє рішення без змін.

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Фігурантка кримінальної справи «Карфаген» відкидає всі звинувачення. Вона не визнає власної провини та заявляє, що нічого не знала про існування злочинної організації.

«Муза» зі справи НАБУ «Карфаген»: хто це така

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинне угруповання в межах спецоперації «Карфаген». За даними слідства, посадовці Офісу Генерального прокурора разом із цивільними спільниками регулярно отримували хабарі за «кришування» шахрайських колцентрів та легалізували мільйонні тіньові доходи.

Однією з ключових фігуранток розслідування є 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко, яка фігурує на оприлюднених детективами записах під псевдонімом «Муза».

За версією обвинувачення, Івахненко була близькою особою заступника начальника департаменту ОГП Сергія Кропиви, який, за даними слідства, очолював це угруповання. Публічно їхні шляхи перетиналися ще у травні 2025 року на форумі «Синергія Півдня», коли Кропива обіймав посаду заступника голови Одеської ОВА, а Івахненко представляла Одеську юридичну академію. Вже наприкінці липня 2025 року дівчина зареєструвала ФОП у галузі права.

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«Муза» демонструвала стрімкий кар’єрний зліт: у навчальному році 2024/2025 вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії, паралельно навчаючись в аспірантурі.

Разом із цим суттєво зросли й статки дівчини. У червні 2025 року вона стала власницею Mercedes-Benz EQE 350, а в жовтні придбала нежитлове приміщення площею понад 150 кв. м у Печерському районі Києва. Крім того, у січні 2026 року квартира на 64,5 кв. м в Одесі з’явилася у власності її матері.

На аудіозаписах НАБУ «Муза» відверто обговорює з «Канцлером» дороговартісне майно та запитує, чи потрібно видаляти публікації про свої речі, згадуючи бренди Loro Piana, Miu Miu, Porsche, годинники Audemars Piguet за близько 60 тисяч доларів, суми та прикраси. ЗМІ та антикорупційні організації підтвердили збіги між деталями на плівках слідства та фотографіями в соцмережах дівчини, зокрема, золотою підвіскою з діамантами Messika.

7 вересня Вищий антикорупційний суд відправив Івахненко під варту з альтернативою внесення застави у 20 млн грн.

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