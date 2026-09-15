«Спадок» нацистів лежить на дні 80 років і досі отруює море: що приховує затонулий човен

Підводний човен типу IX. Фото: Bundesarchiv, Bild 101II-MW-1032-11A / Mannewitz / CC-BY-SA 3.0

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Через понад 80 років після завершення Другої світової війни біля берегів Норвегії залишається небезпечна спадщина того часу. На дні моря лежить німецький підводний човен U-864 із десятками тонн рідкої ртуті, частина якої вже просочується назовні.

Про це повідомило видання Mirror.

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U-864 лежить неподалік острова Федьє на глибині близько 149 метрів. У червні норвезька прибережна адміністрація направила до місця аварії роботизований апарат, щоб перевірити стан уламків та контейнерів із небезпечною речовиною.

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Результати обстеження підтвердили витік. Для дослідження підняли 22 контейнери, і приблизно 80% із них пропускали ртуть. Загалом, за наведеними даними, субмарина перевозила близько 67 тонн цієї токсичної речовини.

Тепер норвезькій владі необхідно визначити, що робити з небезпечними уламками. У звіті фахівці рекомендували залишити субмарину на дні та ізолювати її разом із прилеглою територією спеціальним захисним покриттям.

Від підняття U-864 пропонують відмовитися через стан судна. За десятиліття під водою конструкції та контейнери сильно постраждали від корозії, тому будь-яке переміщення може спричинити їхнє пошкодження та ще масштабніше поширення ртуті.

Проти такого рішення виступають місцеві активісти, які роками закликають повністю прибрати уламки. Вони побоюються, що під час облаштування захисного покриття можуть постраждати контейнери з ртуттю або здетонувати торпеди, які досі перебувають на субмарині.

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Остаточного рішення наразі немає. Уряд Норвегії вивчає рекомендації фахівців. На дослідження U-864 та пошук способу усунути загрозу вже витратили понад 400 млн норвезьких крон.

Сам підводний човен опинився на дні 9 лютого 1945 року — за три місяці до завершення війни в Європі. Британській розвідці вдалося дізнатися про його секретну місію завдяки розшифруванню повідомлень німецького флоту, закодованих за допомогою «Енігми».

Британський HMS Venturer атакував U-864 чотирма торпедами. Одна з них влучила в ціль, внаслідок чого загинули всі 73 людини на борту німецької субмарини.

Нагадаємо, британський пенсіонер цілих 10 років зберігав у своїй теплиці знайдений металевий предмет, аж доки штучний інтелект не ідентифікував його як бомбу.

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