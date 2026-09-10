10 років лежав у теплиці: чоловік випадково навів камеру смартфона на старий сувенір і посивів

Бомба часів Другої світової війни роками лежав як металобрухт / © Фото з відкритих джерел

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Колишній птахівник Стенлі Грін з Великої Британії викопав дивний металевий предмет під час прогулянки з металошукачем близько 10 років тому. Невдовзі після цього у 61-річного чоловіка стався серцевий напад, тож він просто поклав знахідку на полицю в оранжереї біля вітальні та забув про неї.

Про незвичайну історію порятунку пише The Mirror.

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Штучний інтелект замість сапера

Через багато років чоловік вирішив знайти пристосування своїй знахідці, але спершу захотів розгадати таємницю трофея та завантажив його фотографію в систему штучного інтелекту Google Lens. Платформа миттєво визначила предмет як нерозірвану німецьку запальну бомбу і видала критичне попередження з вимогою негайно викликати екстрені служби.

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«Я не знав, що це бомба, і збирався переплавити її на свинець, тому радий, що спочатку пошукав інформацію», — зізнався Стенлі Грін.

Дізнавшись правду, він одразу зв’язався зі своїм сином, який зателефонував до поліції. Правоохоронці прибули на місце за пів години, оглянули предмет і наказали родині та сусідам негайно евакуюватися з будинку.

«Моя старенька просила їх не ставити оточення, бо вважала, що це соромно», — з посмішкою розповів чоловік.

Реакція сусідів та знищення бомби

Сусідка Марні Коквелл поверталася додому і побачила Стенлі у саду, коли той розмовляв телефоном і жартував про виклик поліції. Спочатку вона не повірила його розповіді, але вже за кілька хвилин правоохоронці постукали у двері її будинку і наказали вийти на вулицю.

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«Я сиджу тут із 2 дітьми віком до 2 років, тому озираючись назад, стає ще страшніше», — зізналася жінка.

Після евакуації на місце події прибула група військових експертів зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Сапери обережно винесли небезпечну знахідку з теплиці та відвезли її на безпечну відстань від житлових будинків.

«Я чула 2 вибухи близько 17:30, другий був дуже гучним, і, мабуть, це була бомба», — розповіла інша мешканка вулиці.

Військові успішно підірвали боєприпас у полі, розташованому всього за 4 хвилини їзди від будинку пенсіонера. Сусіди зізналися, що після шоку відчули велике полегшення, усвідомивши, наскільки їм усім пощастило уникнути справжньої трагедії.

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Нагадаємо, після обстрілу РФ мешканці Мили розповідають про моторошні наслідки удару. На одному з подвір’їв знайшли понад 20 боєприпасів.

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