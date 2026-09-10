Переставте один сірник і утворіть 5 прямокутників: лише найкмітливіші впораються за 13 секунд

Головоломка / © ТСН

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Загадки із сірниками — це не лише спосіб цікаво провести кілька хвилин, а й хороше тренування для мозку. Такі завдання розвивають логічне мислення, уважність, креативність і навички пошуку нестандартних рішень.

Видання Blikk пропонує одну з головоломок, яку на перший погляд здається майже неможливо розв’язати.

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Перед вами 12 сірників, складених у три ідеальні квадрати. Завдання полягає в тому, щоб переставити лише один сірник і в результаті отримати п’ять прямокутників.

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На розв’язання головоломки відводиться лише 13 секунд. Тож довго розглядати конструкцію не вийде — доведеться швидко проаналізувати розташування сірників і спробувати поглянути на фігуру під іншим кутом.

Потрібно мислити нестандартно

Як пише Blikk, подібні головоломки ґрунтуються не лише на звичайній логіці, а й на так званому латеральному мисленні — здатності знаходити рішення за межами очевидного підходу.

Саме тому спроба просто рахувати квадрати або шукати спосіб перетворити їх на інші квадрати навряд чи допоможе. Ключ до розв’язання полягає в тому, щоб змінити сприйняття всієї конструкції та звернути увагу на те, які нові фігури можуть виникнути після переміщення одного елемента.

Якщо 13 секунд уже минули, а правильна відповідь так і не з’явилася, засмучуватися не варто. Ця загадка спеціально побудована так, щоб змусити мозок відмовитися від очевидного способу мислення.

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Який сірник потрібно переставити

Розв’язання полягає у переміщенні першого вертикального сірника з лівого боку конструкції.

Його потрібно перенести праворуч і поставити поруч з останніми вертикальними лініями. Після цього розташування сірників змінюється таким чином, що замість початкових трьох квадратів утворюються п’ять прямокутників.

На словах рішення здається напрочуд простим. Проте саме в цьому й полягає хитрість таких головоломок: правильний хід часто стає очевидним лише після того, як його вже побачили.

Чому такі загадки корисні

Головоломки із сірниками змушують одночасно працювати з простором, формами та правилами задачі. Вони тренують спостережливість, здатність швидко аналізувати інформацію та знаходити нестандартні рішення.

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Регулярне виконання подібних завдань може стати своєрідною розумовою зарядкою. Крім того, вони допомагають урізноманітнити повсякденність і перевірити, наскільки швидко людина здатна відмовитися від першої очевидної ідеї та знайти інший шлях до відповіді.

Тож якщо цього разу не вдалося впоратися із завданням за 13 секунд, це зовсім не привід здаватися. У таких головоломках важливий не лише результат, а й сам процес пошуку рішення — адже кожна нова спроба змушує мозок працювати трохи інакше.

Нагадаємо, ще одна головоломка полягає в тому, щоб за 10 секунд пересунути лише один сірник і перетворити неправильне рівняння на правильне.

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