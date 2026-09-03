Головоломка

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В садах достигло безліч соковитих і ароматних фруктів. Поласувати ними легко, а от правильно порахувати все з першого разу може бути складніше.

Саме тому deccoria пропонує математичну головоломку, у якій фрукти замінюють числа.

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Це завдання підійде тим, хто любить головоломки та хоче трохи розім’яти мозок. Якщо ви добре пам’ятаєте шкільну математику, розв’язання може здатися простим. Але не поспішайте з відповіддю — у фінальному прикладі захована невелика хитрість.

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Головоломка

Спробуйте розв’язати фруктову головоломку

На зображенні представлені вишні, сливи та яблука. Кожен фрукт відповідає певному числу. Щоб розгадати головоломку, потрібно послідовно розв’язати приклади та визначити, яке число приховане за кожним символом.

Спробуйте зробити це якомога швидше. Найкмітливіші можуть впоратися із завданням приблизно за 20 секунд.

Головне — уважно дивитися на всі деталі зображення та не забувати про правильну послідовність виконання математичних дій.

Відповідь на головоломку

Якщо ви вже визначили результат останнього прикладу, час перевірити себе.

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Пара вишень означає число 12, слива — 8, а яблуко — 2.

Однак у фінальному рівнянні є важлива деталь, яку легко пропустити. Біля яблука стоїть знак степеня. Саме він може змінити результат, якщо не звернути на нього увагу.

Тому спочатку потрібно виконати піднесення до степеня, потім ділення, а вже після цього — додавання.

Правильний вираз має такий вигляд: 12 + 8 ÷ (2 × 2) = 14

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Отже, правильна відповідь — 14.

Якщо вам вдалося розв’язати головоломку без підказки, можете зарахувати собі ще одну маленьку перемогу. А якщо помилилися — уважніше придивіться до фінального рівняння. Саме знак степеня став головною пасткою цього завдання.

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