Пательня

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На кухні кожна дрібниця має значення, і це особливо стосується послідовності, у якій продукти потрапляють на пательню. Кулінарні аматори часто не надають цьому уваги, проте досвідчені шеф-кухарі переконані: цей крок повністю визначає смак, текстуру та аромат готової страви. Тож як вчинити правильно та чому це важливо?

Про це пише угорський таблоїд Blikk.

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Температура має значення

Якщо викласти холодне м’ясо у недостатньо розігріту пательню або разом із великою кількістю інших інгредієнтів, температура посуду миттєво падає. Замість того, щоб швидко обсмажитися до золотавої скоринки, м’ясо починає виділяти сік і тушкуватися. Як наслідок — воно стає сухим, сірим і втрачає свій насичений смак.

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Коли першою варто смажити цибулю

Обсмажування цибулі на самому початку створює ідеальну ароматну основу для всієї страви:

Техніка: Спочатку добре розігрійте пательню, додайте олію та лише потім викладайте цибулю.

Нарізка: Не ріжте цибулю занадто тонко, щоб вона не згоріла і не додала гіркоти.

Результат: Золотава цибуля віддає свій сік і аромат олії. Коли після цього на пательню потрапляє м’ясо, воно смажиться не в «порожньому» жирі, а в насиченій ароматній суміші, що допомагає запечатати соки всередині.

Коли першим на пательню має іти м’ясо

Існують ситуації, коли кулінарна логіка вимагає почати саме з м’яса. Це стосується фаршу або дрібно нарізаних шматочків курятини, яловичини чи свинини.

Якщо покласти сиру цибулю першою під час приготування фаршу, вона виділить вологу, знизить температуру пательні, і м’ясо почне варитися у власному соку замість того, щоб утворити апетитну скоринку.

Професійний трюк від шеф-кухарів:

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Швидко обсмажте м’ясо на сильній температурі до золотавого кольору. Перекладіть його на окрему тарілку. У тій самій пательні пасеруйте цибулю до прозорості — вона збере всі припечені м’ясні соки зі дна посуду. З’єднайте обидва інгредієнти разом.

Помилка швидкого приготування

Під час швидкого приготування рагу або соусів виникає спокуса висипати всі інгредієнти на пательню одночасно. Перевантаження пательні призводить до миттєвого падіння температури: продукти виділяють багато вологи й починають тушкуватися, а не смажитися, через що смак страви стає менш вираженим.

Універсального правила для абсолютно всіх страв немає, проте головний принцип простий: контролюйте температуру пательні, не перевантажуйте її та обирайте порядок інгредієнтів залежно від того, якого ефекту прагнете досягти.

Раніше ми пояснювали, як припинити плакати під час різання цибулі: один простий спосіб перевершив усі інші.

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