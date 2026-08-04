Додайте це у фарш перед смаженням: один інгредієнт зробить ваші котлети ідеальними

Додайте у котлетний фарш дрібку соди для соковитості

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Гастрономічні експерти та шеф-кухарі виявили несподіваний спосіб зробити звичайний м’ясний фарш набагато смачнішим під час приготування звичайних домашніх страв. Для отримання ідеальної скоринки та насиченого аромату фахівці рекомендують використовувати чверть чайної ложки харчової соди, розведеної у воді, перед безпосереднім смаженням м’яса.

Про це пише EgészségKalauz.

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Експеримент зі смаженням

Кулінарна блогерка та гастрономічна журналістка Ненсі Мок вирішила провести власний експеримент, щоб перевірити дієвість цього популярного лайфгаку. Для тестування вона підготувала дві абсолютно однакові порції звичайного яловичого фаршу, які відрізнялися лише одним інгредієнтом.

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До першої порції кулінарка додала лише сіль, тоді як у другу перед смаженням ретельно вмішала розчин із чверті чайної ложки соди та двох столових ложок чистої води. Після цього фарш із содою відправили на 15 хвилин до холодильника для рівномірного просочення.

Експертка смажила обидві порції в однаковому посуді та за ідентичних температурних умов. Уже під час термічної обробки стало очевидним, що фарш із содою набагато швидше набув насиченого карамельного відтінку та утворив апетитну підсмажену скоринку.

Наукове пояснення ефекту

Харчові технологи пояснюють цей дивовижний результат зміною рівня кислотності на поверхні сирого м’яса. Сода злегка підвищує показник pH, що створює ідеальні умови для реакції Маяра — природного хімічного процесу, який відповідає за формування багатих смакових відтінків.

«Завдяки цьому процесу м’ясо набагато легше карамелізується під час смаження, набуває інтенсивнішого аромату та глибокого смаку», — зазначають кулінарні експерти.

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Правильні пропорції та вибір м’яса

Кулінари попереджають, що цей метод вимагає суворого дотримання пропорцій, адже надлишок соди може безнадійно зіпсувати страву. Занадто велика кількість порошку надасть фаршу неприємного мильного або металевого присмаку, а текстура стане неприродно гумовою та жорсткою.

Оптимальною пропорцією вважається використання не більше ніж чверті чайної ложки соди на 500 грамів будь-якого сирого фаршу. Важливо пам’ятати, що після додавання розчину м’ясо обов’язково має відпочити в холодильнику хоча б 15–20 хвилин, щоб луг встиг рівномірно розподілитися по всій масі.

Ефективність цього трюку також значною мірою залежить від конкретного виду м’яса та відсотка його жирності. Наприклад, яловичина з високим вмістом жиру забезпечить найкращий ефект із хрусткою скоринкою та дуже насиченим смаком.

Якщо ж ви використовуєте пісну курку, індичку або свинину, сода насамперед допоможе утримати вологу всередині продукту. М’ясо птиці реагує на термічну обробку інакше, тому головним бонусом у цьому випадку стане неймовірна соковитість готової страви, яка зазвичай швидко пересихає на сковорідці.

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Нагадаємо, фарш — один із найулюбленіших продуктів у світі, він універсальний та завжди доречний для бургерів, соусів чи домашніх котлет. Але його треба правильно зберігати, щоб він не зашкодив здоровʼю, адже подрібнене сире м’ясо — це найчутливіший продукт, якій швидко псується за неналежних умов.

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