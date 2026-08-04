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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1404
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2 хв

«Задовбала зі своїм сином»: у Франківську водій образив матір загиблого воїна

У Франківську водій маршрутки втратив роботу через зневагу до матері воїна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Порадив «іти в психушку»: у Франківську водій маршрутки зневажив матір полеглого бійця

Порадив «іти в психушку»: у Франківську водій маршрутки зневажив матір полеглого бійця

В Івано-Франківську водій автобуса образив матір загиблого воїна. Чоловік у грубій формі відмовився приймати ламіновану копію посвідчення родини загиблого та порадив жінці «звернутися до психіатричної лікарні».

Про інцидент мати воїна Віктора Пилипенка Надія Баланюк розповіла у соцмережах, закликавши до розголосу.

«Водій вже декілька раз прискіпувався до мене за посвідчення родини загиблих, бо я ношу не оригінал, а копію, яка заламінована. Його слова — „що за бумажка“. Що до мене не дійшло за перший раз, що треба носити оригінал. Що я задовбала зі своїм сином і що мені треба в „псіхушку“, — обурюється мати загиблого героя.

Жінка зізналася, що після конфлікту їй стало зле. Вона наголосила, що віддала війні найдорожче — власну дитину, а її рідний брат і зараз перебуває на передовій.

Окремий розпач у матері Героя викликала повна байдужість присутніх у салоні людей, серед яких був і чоловік у військовій формі.

«Мені не треба ні нагород ні поклонів. Тільки людське ставлення. Війна продовжується і на жаль таких посвідчень буде ще більше… Люди стали дуже озлоблені. І знаєте що болить — байдужість інших пасажирів — „моя хата скраю“. От ця байдужість і привела до війни», — переконана Надія Баланюк.

Реакція влади

На інцидент відреагував міський голова Франківська Руслан Марцінків.

«Люди, що з вами?! Ви дозволили собі образити маму Героя?! Маму, яка втратила сина на війні, щоб ми тут мали спокій та можливість жити! Мене це обурило до глибини душі!», — обурився мер.

Він повідомив, що після інциденту водія було звільнено.

«І це буде з кожним, хто дозволить собі таку поведінку!», — запевнив Марцінків.

Він нагадав усім перевізникам: повага до військових та родин Героїв — перш за все. Жодні формальності щодо документів чи «правил» не дають права принижувати матір, яка щодня живе з невимовним болем.

«Від імені всієї громади прошу вибачення у матері нашого Захисника за цей ганебний випадок. Ми реагуватимемо на такі речі максимально жорстко та безкомпромісно. Шана й низький уклін Матері», — підсумував Марцінків.

Раніше повідомлялося, що на Волині мати загиблого воїна відмовилася приймати посмертну нагороду сина і звинуватила владу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1404
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