Одна країна ЄС припиняє надавати тимчасовий захист частині українських чоловіків: що відомо

Тимчасовий захист / © ТСН

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Європейський Союз офіційно змінив правила перебування громадян України, запровадивши жорсткі обмеження для новоприбулих чоловіків призовного віку, які не виконали своїх військових обов’язків.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

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Чехія припиняє надавати тимчасовий захист українцям призовного віку — що відомо

Відповідно до опублікованого 4 серпня 2026 року в Офіційному журналі ЄС Імплементаційного рішення Ради ЄС, тимчасовий захист для осіб, які рятуються від війни, продовжено до березня 2028 року.

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Водночас документ суттєво коригує умови його надання. Для заяв, поданих з наступного дня після публікації, захист не надаватиметься повторно чи вперше особам, які не доведуть виконання своїх військових обов’язків в Україні.

«Наш уряд давно виступає за посилення умов надання тимчасового захисту, і я ціную те, що нам вдалося досягти згоди між державами-членами. Це рішення обмежить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Згодом це також зменшить навантаження на наші можливості та розвантажить чеську систему охорони здоров’я та соціального забезпечення», — зазначив міністр внутрішніх справ Любомір Метнар.

Згідно з новими правилами Чехії, щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки мають підтвердити виконання своїх військових обов’язків через додаток Резерв+. Це стосується тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також оформлює захист для возз’єднання сім’ї. Проте це не стосується тих, хто вже має дійсний захист у Чехії і безперервно його зберігав.

Зазначається, що подовжити вже наявний захист до кінця березня 2028 року можна буде за звичною схемою: спочатку онлайн-реєстрація, а потім візит до МВС для отримання наклейки у візу. Під час цього стандартного продовження підтверджувати військові обов’язки не потрібно.

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Тимчасовий захист для українців — останні новини

Нагадаємо, станом на кінець квітня 2026 року за межами України, без урахування Росії, перебувало 5,762 млн українських біженців. Більшість із них проживає в європейських країнах, а найбільше українців прийняли Німеччина та Польща.

Відомо, що Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Проте це стосується не всіх. Тим, хто подає документи вперше, доведеться довести виконання військового обов’язку.

Раніше ми писали, якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому. Про це раніше заявляли на тлі інформації про можливе скасування цього статусу в ЄС.

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