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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
782
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2 хв

Залишилося менше тижня: підприємства ОПК можуть втратити критичний статус і бронювання працівників

Міноборони попередило підприємства оборонно-промислового комплексу про втрату статусу і бронювання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

Міністерство оборони України переглядає рішення, ухвалені до 7 липня 2026-го, щодо надання підприємствам оборонно-промислового комплексу статусу критично важливих.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що компанії, які отримали такий статус за рішенням Міноборони, мають до 10 серпня 2026-го повторно подати необхідні документи відповідно до критерію, за яким їм раніше було визначено критичність.

«Для більшості підприємств передбачено спрощену процедуру підтвердження статусу без повторного подання повного пакета документів», — наголосили в міністерстві.

Спрощена процедура поширюється на:

  • виконавців і співвиконавців державних контрактів;

  • резидентів Defence City;

  • виробників вибухових речовин і боєприпасів;

  • окремі підприємства ОПК, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності.

Залежно від категорії підприємства додатково подають інформацію про виконання державного контракту, набуття статусу резидента Defence City або строк дії спільного рішення з Міністерством оборони України.

Підприємства, які відповідають цим критеріям, повинні подати довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за попередній місяць, а також податковий розрахунок сум доходу за відповідний період.

Хто має пройти повне перепідтвердження

Підприємства, що отримали держпідтримку — грант BRAVE1, маютьі пройти повне перепідтвердження статусу. Для цього необхідно подати лист-звернення, засвідчену копію грантового договору та документ, що підтверджує отримання грантових коштів.

У разі своєчасного подання документів статус критично важливого підприємства залишатиметься чинним до дати, визначеної в попередньому рішенні. Також зберігатиметься і бронювання працівників.

«Якщо підприємство, для якого передбачено спрощену процедуру підтвердження, не подасть документи у встановлений термін, від 1 вересня 2026-го його статус критично важливого буде скасовано. Відповідно, буде анульовано і бронювання військовозобов’язаних працівників такого підприємства», — наголосили у Міноборони.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

У Міноборони наголосили, в Україні змінили правила отримання відстрочки. Військовозобов’язані українці, які вже мають відстрочку від мобілізації, зможуть оформити нову, якщо у них з’явилася інша законна підстава. Водночас подання заяви на переоформлення не скасовуватиме чинну відстрочку. Тобто на час розгляду документів людина залишатиметься захищеною від призову.

Сплата штрафу через застосунок «Резерв+» усуває статус «червона стрічка» та закриває конкретне порушення військового обліку. Водночас це не звільняє військовозобов’язаного від подальшого виконання вимог законодавства, зокрема від обов’язку з’являтися за новими повістками.

Окрім того, в Україні «Оберіг» працюватиме за новими правилами. Затверджений урядом документ чітко регламентує алгоритм потрапляння даних до реєстру, їхнє оновлення, перевірку, а також порядок виправлення помилок.

Термін спливає за кілька днів: підприємствам ОПК загрожує скасування статусу критично важливих

Лишилися лічені дні: Міноборони попередило підприємства ОПК про втрату статусу і бронювання

Залишилося менше тижня: підприємства ОПК можуть втратити критичний статус і бронювання працівників

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
782
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