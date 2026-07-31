"Оберіг" працюватиме за новими правилами: усе про терміни внесення даних та виправлення помилок

Реєстр «Оберіг» / © ТСН.ua

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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення щодо нового порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Про це повідомляє Міноборони.

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Затверджений урядом документ чітко регламентує алгоритм потрапляння даних до реєстру, їхнє оновлення, перевірку, а також порядок виправлення помилок.

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Як та у які терміни дані потрапляють до «Оберегу»

Вся інформація про людину має бути внесена до системи протягом 5 робочих днів з моменту її надходження. Внесення відомостей відбувається у два способи:

Автоматично — через інформаційний обмін з іншими державними реєстрами та базами даних.

Вручну — на основі даних від самої особи, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, навчальних закладів, ТЦК та СП або військових частин.

Оновлення та перевірка відомостей

Актуалізація інформації в реєстрі також проводиться як автоматично, так і вручну уповноваженими працівниками.

Важливо: Будь-які дані, які військовозобов’язаний надає особисто, обов’язково проходять перевірку та зіставляються з уже наявною в «Оберегу» інформацією.

Як виправити помилку у реєстрі

Коригування недостовірної інформації здійснюється автоматично або за особистим зверненням громадянина:

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Для виправлення даних необхідно подати заяву до органу ведення Реєстру, де особа перебуває на обліку. Якщо помилку вніс інший орган — звертатися потрібно безпосередньо до нього. Якщо некоректні дані перенеслися з іншої державної системи, їх коригують на основі уточнених відомостей від відповідного відомства.

Три способи безкоштовно перевірити свої дані в «Оберегу»

Отримати інформацію про себе з реєстру можна безкоштовно через:

застосунок «Резерв+» ;

портал Дія (за наявності технічної можливості);

письмовий запит до районного чи міського ТЦК та СП (або його відділу), де людина стоїть на військовому обліку.

Раніше ми писали про те, що військовим варто перевірити «Армія+», оскільки застосунок отримав важливе оновлення.

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