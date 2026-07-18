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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Як дістати документи, якщо не працює "Резерв+": українцям пояснили покроково

Через можливі технічні збої в додатку «Резерв+» з 18 по 22 липня у Міноборони радять завантажувати військово-обліковий документ із порталу «Дія».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Реєстр "Оберіг"

Реєстр «Оберіг» / © ТСН.ua

Від 18 по 22 липня електронний реєстр «Резерв+» може працювати з перебоями, попередили в Міністерстві оборони. Тому можна скористатися альтернативним варіантом, щоб отримати військово-обліковий документ.

Подати запит на цей документ можна через «Дію». Оскільки обидва сервіси беруть дані з одного реєстру «Оберіг», електронний документ з порталу Дія має таку ж саму юридичну силу, як і в додатку «Резерв+».

Цей документ ви зможете завантажити у форматі PDF, роздрукувати або зберегти на телефон. У ньому відображається відстрочка і вся потрібна інформація.

Як завантажити військово-обліковий документ

1. Перейдіть на портал «Дія» та увійдіть в особистий кабінет за допомогою електронного підпису (КЕП).

2. Знайдіть у меню та оберіть послугу «Військово-обліковий документ».

3. Натисніть «Подати заяву».

4. Перевірте свої особисті дані та підпишіть заяву за допомогою КЕП.

Протягом 10 хвилин витяг з даними з’явиться у вашому кабінеті громадянина.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони України попередило, що від 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може працювати з тимчасовими перебоями. Причиною цього будуть технічні роботи, які переважно проводитимуть у нічний час, однак користувачам радять заздалегідь підготуватися. Зокрема, у Міноборони рекомендували завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа та за можливості мати при собі його роздрукований варіант. У міністерстві зазначили, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
16
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