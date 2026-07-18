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Як дістати документи, якщо не працює "Резерв+": українцям пояснили покроково
Через можливі технічні збої в додатку «Резерв+» з 18 по 22 липня у Міноборони радять завантажувати військово-обліковий документ із порталу «Дія».
Від 18 по 22 липня електронний реєстр «Резерв+» може працювати з перебоями, попередили в Міністерстві оборони. Тому можна скористатися альтернативним варіантом, щоб отримати військово-обліковий документ.
Подати запит на цей документ можна через «Дію». Оскільки обидва сервіси беруть дані з одного реєстру «Оберіг», електронний документ з порталу Дія має таку ж саму юридичну силу, як і в додатку «Резерв+».
Цей документ ви зможете завантажити у форматі PDF, роздрукувати або зберегти на телефон. У ньому відображається відстрочка і вся потрібна інформація.
Як завантажити військово-обліковий документ
1. Перейдіть на портал «Дія» та увійдіть в особистий кабінет за допомогою електронного підпису (КЕП).
2. Знайдіть у меню та оберіть послугу «Військово-обліковий документ».
3. Натисніть «Подати заяву».
4. Перевірте свої особисті дані та підпишіть заяву за допомогою КЕП.
Протягом 10 хвилин витяг з даними з’явиться у вашому кабінеті громадянина.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони України попередило, що від 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може працювати з тимчасовими перебоями. Причиною цього будуть технічні роботи, які переважно проводитимуть у нічний час, однак користувачам радять заздалегідь підготуватися. Зокрема, у Міноборони рекомендували завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа та за можливості мати при собі його роздрукований варіант. У міністерстві зазначили, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі.