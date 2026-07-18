РФ ракетою вдарила по парку розваг на Одещині: загинули люди, серед поранених є дитина

Удар по Одещині 18 липня / © ДСНС

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Сьогодні ввечері, 18 липня, російські війська втретє атакували Одеську область.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Цього разу росіяни цинічно завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та постраждалі.

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Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Крім того, у ДСНС додали, що внаслідок ворожих атак зазнали пошкоджень вантажні та легкові автомобілі. Також вогонь охопив суху рослинність на відкритій території.

За попередньою інформацією від ДСНС, внаслідок цієї атаки постраждали 4 особи.

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© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ вдарила по іноземному кораблеві на Одещині. ВМС врятували 17 філіппінців, але на жаль, є і загиблий. Ближче до опівдня РФ знову атакувала Одесу.

Раніше повідомлялося, що російські війська тиждень поспіль масовано атакують Одещину керованими авіаційними ракетами. Внаслідок нових «прильотів» у житловий сектор є загиблі та поранені, серед них діти.

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