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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Тіла лежать просто на вулиці: РФ завдала масованого удару по Одесі ракетами

Внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули як мінімум дві людини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дим від удару в Одесі

Дим від удару в Одесі

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері, 16 липня, російські війська вкотре завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог знову атакував Одесу ракетами. Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо», — написав він у Телеграм.

Згодом Лисак додав, що загиблих уже двоє і уточнив, що ще шестеро людей постраждали, серед них — три дитини.

У місті пошкодження цивільної інфрастуктури, виникли пожежі.

Удар по Одесі 16 липня

Удар по Одесі 16 липня

Тим часом, місцеві пабліки публікують перші моторошні кадри з місця прильоту. На відео видно загиблу людину просто посеред вулиці.

Увага! Відео містить чутливий контент, який може бути емоційно важким для перегляду 18+

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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