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Тіла лежать просто на вулиці: РФ завдала масованого удару по Одесі ракетами
Внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули як мінімум дві людини.
Увечері, 16 липня, російські війська вкотре завдали ракетного удару по Одесі.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Ворог знову атакував Одесу ракетами. Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо», — написав він у Телеграм.
Згодом Лисак додав, що загиблих уже двоє і уточнив, що ще шестеро людей постраждали, серед них — три дитини.
У місті пошкодження цивільної інфрастуктури, виникли пожежі.
Тим часом, місцеві пабліки публікують перші моторошні кадри з місця прильоту. На відео видно загиблу людину просто посеред вулиці.
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