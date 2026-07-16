Тіла лежать просто на вулиці: РФ завдала масованого удару по Одесі ракетами

Дим від удару в Одесі

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Увечері, 16 липня, російські війська вкотре завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог знову атакував Одесу ракетами. Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо», — написав він у Телеграм.

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Згодом Лисак додав, що загиблих уже двоє і уточнив, що ще шестеро людей постраждали, серед них — три дитини.

У місті пошкодження цивільної інфрастуктури, виникли пожежі.

Удар по Одесі 16 липня

Тим часом, місцеві пабліки публікують перші моторошні кадри з місця прильоту. На відео видно загиблу людину просто посеред вулиці.

Увага! Відео містить чутливий контент, який може бути емоційно важким для перегляду 18+

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