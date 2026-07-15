«Побачила велике зарево»: вціліла після удару РФ по будинку в Одесі розповіла моторошні подробиці атаки

Атака на Одесу / © Суспільне

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Мешканка пошкодженого будинку в Одесі Юлія, якій вдалося вижити під час російської атаки, розповіла про перші хвилини удару.

Про це дівчина розповіла Суспільному.

«Я побачила велике зарево, вибух… Якийсь коматозний стан, нічого не відчула, ніби все було в тумані… У під’їзді була кров, усі труби полопалися, все було у воді, в уламках», — пригадує вона.

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Дівчина прокинулася за кілька хвилин до вибуху. У її квартирі повибивало вікна, удар пошкодив балкон.

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

Атака Росії по Одесі 15 липня — що відомо

Нагадаємо, зранку 15 липня Росія атакувала Одесу ракетами. Поцілила у багатоповерховий житловий будинок. Також внаслідок обстрілу пошкоджено одноповерхову будівлю, нежитлове приміщення, газопровід, склад готової продукції виробничого підприємства.

За даними влади, через російську атаку є поранені та загиблі. Відомо про щонайменше трьох загиблих та шестеро травмованих.

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