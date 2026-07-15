Вчені розкрили правду: світ, який бачать кішки, зовсім не такий, як ви уявляли

Якого кольору світ бачать коти / © pexels.com

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Через особливу будову очей пухнастики гірше розрізняють кольори, зате значно краще орієнтуються в сутінках і миттєво помічають навіть найменший рух.

Які кольори бачать коти

Людське око здатне сприймати широкий спектр кольорів завдяки трьом типам колбочок у сітківці. У котів таких рецепторів менше, тому їхній кольоровий зір значно обмежений.

Фахівці зазначають, що найкраще кішки розрізняють сині та жовті відтінки. Натомість зелений і червоний кольори вони сприймають набагато слабше або ж бачать як сіруваті чи жовтувато-коричневі відтінки. Саме тому яскраво-зелена іграшка може виглядати для кота зовсім не так ефектно, як для людини.

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Чому коти чудово бачать у сутінках

Хоча кольоровий зір у котів поступається людському, в умовах слабкого освітлення вони мають суттєву перевагу.

У сітківці котячого ока міститься значно більше паличок — світлочутливих клітин, які допомагають добре бачити за мінімального освітлення. Крім того, за сітківкою розташований спеціальний світловідбивний шар, який повертає світло назад до рецепторів. Саме через нього очі котів світяться в темряві.

Яке світло найбільше цікавить кішок

Ветеринари звертають увагу, що найбільш комфортним для котів є світло холодних відтінків — синє та синьо-фіолетове. Саме його вони помічають найкраще.

Через це у ветеринарних клініках і під час роботи з тваринами часто намагаються уникати надто яскравого синього освітлення, адже воно може надмірно стимулювати увагу тварини та викликати неспокійну поведінку. Натомість теплі відтінки освітлення сприймаються ними менш контрастно.

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Чому кішки так швидко реагують на рух

Якщо людина краще бачить дрібні деталі, то коти значно ефективніше помічають рухомі об’єкти. Це пояснюється їхньою природою мисливців.

Навіть ледь помітний рух іграшки, комахи чи промінчика світла миттєво привертає увагу пухнастика. Саме тому багато котів із захопленням ганяються за лазерною указкою або сонячними відблисками.

Світ очима кота зовсім не такий барвистий, як для людини. Пухнастики поступаються нам у сприйнятті кольорів, зате мають набагато кращий нічний зір і швидше реагують на рух. Саме ці особливості допомогли їм стати одними з найуспішніших хижаків у природі.

FAQ

Чи бачать коти зелений колір?

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Не зовсім. Зелений колір кішки розрізняють дуже слабко. Найчастіше він здається їм сіруватим або наближеним до жовтуватих відтінків, тому сприймається зовсім не так, як людиною.

Які кольори коти бачать найкраще?

Найкраще коти сприймають сині та жовті відтінки. Саме тому іграшки цих кольорів можуть бути для них більш помітними, ніж зелені або червоні.

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