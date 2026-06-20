Чому коти сплять згорнувшись калачиком: несподівані причини такої поведінки

Чому коти сплять калачиком / © pexels.com

Реклама

Такий спосіб сну має еволюційне, фізіологічне та поведінкове пояснення.

Інстинкт самозбереження

Основна причина, чому коти сплять згорнувшись калачиком, — це інстинкт безпеки. У дикій природі кішки одночасно є і хижаками, і потенційною здобиччю. Тому під час відпочинку вони інстинктивно намагаються:

захистити живіт і життєво важливі органи;

зменшити вразливість;

залишатися менш помітними для потенційних загроз.

Згорнуте тіло створює «закриту» форму, яка допомагає відчувати себе у безпечнішому середовищі.

Реклама

Збереження тепла тіла

Ще одна важлива причина — терморегуляція. Коти мають вищу температуру тіла, ніж люди, і швидше втрачають тепло під час сну.

Коли кіт згортається клубочком, він:

зменшує площу тепловтрати;

утримує тепло всередині тіла;

швидше зігрівається у прохолодному середовищі.

Саме тому така поза особливо часто спостерігається взимку або в прохолодних приміщеннях.

Відчуття комфорту і спокою

Домашні коти обирають позу «калачиком» ще й тому, що вона максимально зручна. Це природне положення, яке дозволяє:

Реклама

розслабити м’язи;

швидко прокидатися при потребі;

почуватися захищено навіть у звичних домашніх умовах.

Чим більш безпечним кіт вважає своє середовище, тим частіше він може змінювати позу на більш розтягнуту.

Пам’ять про диких предків

Навіть домашні коти зберегли поведінкові моделі своїх диких предків. У природі дрібні хижаки, до яких належать коти, завжди обирали укриті пози для сну, щоб вижити.

Тому згорнуте положення — це не просто звичка, а еволюційно закріплена стратегія виживання.

Коли варто звернути увагу

У більшості випадків сон калачиком є абсолютно нормальним. Але якщо кіт раптово змінює поведінку сну, це може сигналізувати про:

Реклама

дискомфорт або холод;

стрес;

проблеми зі здоров’ям.

Спостереження за змінами у позах сну допомагає краще розуміти стан тварини.

FAQ

Чому кіт завжди спить згорнувшись калачиком?

Кіт інстинктивно обирає таку позу, щоб зберегти тепло, захистити життєво важливі органи та почуватися у безпеці.

Чи нормально, що кіт спить калачиком?

Реклама

Так, це абсолютно нормальна і природна поза сну для котів. Вона пов’язана з інстинктами та терморегуляцією, а не з проблемами зі здоров’ям.

Новини партнерів