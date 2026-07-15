MONATIK зізнався, як вклав чималі гроші у кліп з режисеркою Таню Муїньо: що відомо про бюджет

Дмитро Монатік / © пресслужба MONATIK

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Український артист Дмитро Монатік розсекретив, який кліп став найдорожчим у його кар’єрі та скільки коштує співпраця з режисеркою Таню Муїньо.

Зірка зізнався, що не звик заощаджувати на творчості, якщо йдеться про реалізацію важливих ідей. За його словами, значні кошти він вкладає не лише в родину, а й у власні музичні проєкти. Саме тому один із його кліпів став найбільш витратним за всю кар’єру. Йдеться про відеороботу, створену разом із режисеркою Таню Муїньо. Співак наголосив, що результат для нього завжди важливіший за економію.

«Я ніколи не шкодую грошей ні на освіту дітей, ні на творчість. Якщо є ідея, яку хочеться втілити, я готовий у неї вкладатися», — поділився Монатік у коментарі «Радіо Maximum».

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Дмитро Монатік

Найдорожчою відеороботою музиканта став кліп на композицію «Так вмієш лиш Ти», режисеркою якого була Таню Муїньо. Українка вже давно працює із зірками світового масштабу, тому її ім’я асоціюється з масштабними та дорогими проєктами.

«Це був найдорожчий кліп у моїй кар’єрі», — зазначив виконавець.

Точну суму, яку Таню Муїньо отримує за режисуру, не розголошують. Водночас відомо, що для українських артистів вона пропонує значно доступніші умови, ніж для міжнародних замовників. За неофіційними оцінками, бюджет її кліпів в Україні може становити від 20 до 100 тисяч доларів, тоді як вартість міжнародних проєктів стартує приблизно від 200 тисяч доларів. Тож можна припустити, що співпраця MONATIK із відомою кліпмейкеркою коштувала щонайменше 20 тисяч доларів.

Таню Муїньо входить до числа найуспішніших українських режисерок у світовій музичній індустрії. Вона створювала кліпи для Cardi B, Harry Styles, Jennifer Lopez, Katy Perry, The Weeknd, Rosalía та інших світових артистів. Саме тому її участь у проєктах українських виконавців вважається великою творчою подією.

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Таню Муїньо / © instagram.com/tanumuino

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Монатіка показала одразу трьох підрослих синів.

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