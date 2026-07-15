Світлана Тарабарова у яскравих образах замилувала фото з трьома підрослими дітьми на морі

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова вирушила на відпочинок до Туреччини разом із трьома дітьми.

Під час відпустки артистка влаштувала з родиною атмосферну фотосесію просто на березі моря. Для знімань Тарабарова обрала яскраву рожеву сукню. У вбрання такого ж кольору вона одягнула наймолодшу доньку Поліну. Старші діти — син Іван та донька Марія — позували у сонячно-жовтих образах. Родина зробила серію теплих світлин на тлі мальовничого заходу сонця.

Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з донькою / © instagram.com/tarabarova

Разом із фотографіями співачка поділилася особистими роздумами про літо. За словами Тарабарової, цей липень став для неї особливим не лише через сімейний відпочинок, а й завдяки творчим звершенням і часу, проведеному з дітьми.

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«Я запамʼятаю цей липень на все життя. Написала найкращий альбом за свою карʼєру. Бачила, як усміхаються мої діти, була на їх хвилі. Створювала спогади власноруч. Стомлювалась, плакала, була щасливою, лякалась, жила. Бачила найдивовижніший захід сонця. Обіймала найдорожчих, мріяла, одягала рожеві сукні, що в принципі не моє, але робила, щоб настрій максимально підіймати», — зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Людмила Барбір також показувала свою відпустку. Зірка вирушила до Карпат разом із найріднішими — мамою та сином — і наробила спільних фото.

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