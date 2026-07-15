Пахне, як дорогі парфуми, і має розкішний вигляд: як виростити мадагаскарський жасмин у себе вдома

Мадагаскарський жасмин або Стефанотіс / © pexels.com

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Ця екзотична ліана останнім часом стрімко набирає популярності серед любителів домашнього квітникарства завдяки своєму ефектному вигляду та ніжному солодкому запаху, який багато хто порівнює з ароматом дорогих парфумів.

Чим особливий стефанотіс

Батьківщиною мадагаскарського жасмину є тропічні регіони Африки, Азії та острова Мадагаскар. У домашніх умовах найчастіше вирощують стефанотіс квітучий — рослину з довгими гнучкими пагонами, які красиво обплітають арки, драбинки або інші декоративні опори.

У період цвітіння, який зазвичай триває від кінця весни до кінця літа, ліана вкривається витонченими білими квітами із восковими пелюстками. Саме в цей час рослина виділяє насичений солодкий аромат, що створює в будинку особливу атмосферу.

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Як доглядати за мадагаскарським жасмином

Щоб стефанотіс щороку радував пишним цвітінням, важливо забезпечити йому комфортні умови.

Оберіть правильне місце

Рослина полюбляє яскраве розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть залишати опіки на листі, а нестача освітлення часто стає причиною відсутності бутонів та опадання листя.

Подбайте про відповідний ґрунт

Для посадки підійде легкий, поживний і добре дренований субстрат зі слабокислою реакцією. Надлишок вологи біля коріння небажаний, тому на дні горщика обов’язково має бути шар дренажу.

Поливайте без надмірностей

У період активного росту — навесні та влітку — ґрунт повинен залишатися злегка вологим. Восени кількість поливів поступово скорочують, а взимку рослину поливають лише після підсихання верхнього шару землі.

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Також стефанотіс любить підвищену вологість повітря. Листя можна періодично обприскувати теплою водою, однак на квіти волога потрапляти не повинна.

Регулярно підживлюйте

Під час активної вегетації добрива для квітучих кімнатних рослин вносять приблизно один раз на два тижні. Це допомагає сформувати більше бутонів і підтримує тривале цвітіння.

Коли пересаджувати

Молоді рослини бажано пересаджувати щороку наприкінці зими або на початку весни. Новий горщик має бути лише трохи більшим за попередній, щоб коренева система розвивалася поступово.

Яких помилок варто уникати

Попри свою красу, мадагаскарський жасмин досить чутливий до змін умов утримання. Найпоширеніші помилки:

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часте переставляння або повертання горщика;

протяги;

різкі перепади температур;

занадто сухе повітря;

перезволоження ґрунту;

тривале перебування під прямими сонячними променями.

Усе це може призвести до скидання бутонів, пожовтіння листя або повної відсутності цвітіння.

Також варто регулярно оглядати рослину. Іноді на ній можуть з’являтися павутинний кліщ, щитівка чи борошнистий червець. Чим раніше помітити проблему, тим легше її усунути.

FAQ

Чому стефанотіс не цвіте?

Найчастіше причиною є недостатнє освітлення, часте переміщення горщика, різкі перепади температур або неправильний режим поливу. Для формування бутонів рослині потрібні стабільні умови, багато розсіяного світла та регулярне підживлення.

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Як правильно доглядати за стефанотісом у домашніх умовах?

Мадагаскарський жасмин потребує світлого місця без прямого сонця, легкого дренованого ґрунту, помірного поливу та підвищеної вологості повітря. У період активного росту його підживлюють кожні два тижні, а пересадку проводять один раз на рік наприкінці зими або на початку весни. За правильного догляду рослина щороку тішитиме рясним цвітінням і приємним ароматом.

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