Картопля в мундирі, як у ресторані: головний лайфгак в духовці, про який мало хто знає

Як варити картоплю в мундирі / © Pixabay

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Насправді саме в деталях ховається різниця між сухою, «гумовою» картоплею та ідеальною — ароматною, пухкою всередині та з апетитною хрусткою шкіркою.

В Practical Tips розповіли, як правильно приготувати картоплю в мундирі в духовці, щоб вона завжди виходила ідеальною.

Яку картоплю обрати

Для ідеального результату важливо почати з правильного сорту:

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середня або велика картопля однакового розміру;

борошнисті сорти (вони стають більш пухкими всередині);

без пошкоджень і зелених плям.

Чим рівніші бульби — тим рівномірніше вони пропечуться.

Як приготувати картоплю в мундирі в духовці

Підготовка

Картоплю ретельно помийте щіткою — шкірка залишається повністю.

Далі:

обсушіть рушником;

зробіть кілька проколів виделкою (щоб виходила пара);

за бажанням змастіть олією та трохи посоліть шкірку.

Запікання

Розігрійте духовку до 200–220°C. Викладіть картоплю на деко або решітку (краще — на решітку, щоб повітря циркулювало).

Час приготування:

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середня картопля: 45–60 хвилин;

велика: до 75 хвилин.

Перевірка готовності

Готовність легко перевірити:

ніж або шпажка входить без опору;

шкірка стає сухою та хрусткою;

всередині — м’яка, «пухка» текстура.

Секрети ідеальної картоплі в мундирі

Щоб страва вийшла як у ресторані, дотримуйтесь кількох простих лайфгаків:

не загортайте у фольгу — вона робить картоплю вологою;

використовуйте решітку, а не деко;

після запікання дайте постояти 5–10 хвилин;

можна зробити надріз і трохи «розпушити» середину виделкою.

додайте вершкове масло — воно розтане всередині та зробить текстуру ніжнішою

Як подавати

Картопля в мундирі — універсальна основа. Її можна подавати з:

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маслом і сіллю (класика);

сметаною та зеленню;

сиром і беконом;

овочевими або м’ясними начинками.

Поширені помилки

занадто низька температура — картопля «сушиться»;

відсутність проколів — може тріснути;

надто товста шкірка через миття без обсушування;

загортання у фольгу (втрата хрусткості).

Ідеальна картопля в мундирі — це баланс часу, температури та правильної підготовки. Найважливіше — забезпечити суху, хрустку шкірку і м’яку, ароматну серединку. Дотримуючись простих правил, ви легко отримаєте результат, як у найкращих домашніх або ресторанних стравах.

FAQ

1. Скільки запікати картоплю в мундирі в духовці?

Зазвичай картоплю запікають 45–75 хвилин за 200–220°C. Час залежить від розміру бульб: чим більша картопля, тим довше вона готується.

2. Як зробити хрустку шкірку картоплі в мундирі?

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Щоб отримати хрустку шкірку, не використовуйте фольгу, запікайте картоплю на решітці та злегка змастіть її олією і сіллю перед приготуванням.

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