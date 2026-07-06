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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Картопля в мундирі, як у ресторані: головний лайфгак в духовці, про який мало хто знає

Картопля в мундирі — це проста, але дуже улюблена страва, яка здається елементарною лише на перший погляд.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як варити картоплю в мундирі

Як варити картоплю в мундирі / © Pixabay

Насправді саме в деталях ховається різниця між сухою, «гумовою» картоплею та ідеальною — ароматною, пухкою всередині та з апетитною хрусткою шкіркою.

В Practical Tips розповіли, як правильно приготувати картоплю в мундирі в духовці, щоб вона завжди виходила ідеальною.

Яку картоплю обрати

Для ідеального результату важливо почати з правильного сорту:

  • середня або велика картопля однакового розміру;

  • борошнисті сорти (вони стають більш пухкими всередині);

  • без пошкоджень і зелених плям.

Чим рівніші бульби — тим рівномірніше вони пропечуться.

Як приготувати картоплю в мундирі в духовці

Підготовка

Картоплю ретельно помийте щіткою — шкірка залишається повністю.

Далі:

  • обсушіть рушником;

  • зробіть кілька проколів виделкою (щоб виходила пара);

  • за бажанням змастіть олією та трохи посоліть шкірку.

Запікання

  1. Розігрійте духовку до 200–220°C.

  2. Викладіть картоплю на деко або решітку (краще — на решітку, щоб повітря циркулювало).

Час приготування:

  • середня картопля: 45–60 хвилин;

  • велика: до 75 хвилин.

Перевірка готовності

Готовність легко перевірити:

  • ніж або шпажка входить без опору;

  • шкірка стає сухою та хрусткою;

  • всередині — м’яка, «пухка» текстура.

Секрети ідеальної картоплі в мундирі

Щоб страва вийшла як у ресторані, дотримуйтесь кількох простих лайфгаків:

  • не загортайте у фольгу — вона робить картоплю вологою;

  • використовуйте решітку, а не деко;

  • після запікання дайте постояти 5–10 хвилин;

  • можна зробити надріз і трохи «розпушити» середину виделкою.

додайте вершкове масло — воно розтане всередині та зробить текстуру ніжнішою

Як подавати

Картопля в мундирі — універсальна основа. Її можна подавати з:

  • маслом і сіллю (класика);

  • сметаною та зеленню;

  • сиром і беконом;

  • овочевими або м’ясними начинками.

Поширені помилки

  • занадто низька температура — картопля «сушиться»;

  • відсутність проколів — може тріснути;

  • надто товста шкірка через миття без обсушування;

  • загортання у фольгу (втрата хрусткості).

Ідеальна картопля в мундирі — це баланс часу, температури та правильної підготовки. Найважливіше — забезпечити суху, хрустку шкірку і м’яку, ароматну серединку. Дотримуючись простих правил, ви легко отримаєте результат, як у найкращих домашніх або ресторанних стравах.

FAQ

1. Скільки запікати картоплю в мундирі в духовці?

Зазвичай картоплю запікають 45–75 хвилин за 200–220°C. Час залежить від розміру бульб: чим більша картопля, тим довше вона готується.

2. Як зробити хрустку шкірку картоплі в мундирі?

Щоб отримати хрустку шкірку, не використовуйте фольгу, запікайте картоплю на решітці та злегка змастіть її олією і сіллю перед приготуванням.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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