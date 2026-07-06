Немає ракет для Patriot: у Міноборони попередили про серйозну загрозу для Києва

Patriot з ракетою PAC-3 / © Фото з відкритих джерел

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Україні бракує ракет для систем Patriot, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети. Йдеться передусім про ракети PAC-3, призначені для знищення балістичних цілей.

Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій “Флеш” Бескрестнов.

“По Києву, я б сказав, ситуація для нас буде дуже складною. Щодо захисту від балістичних ракет — у нас справді є серйозна проблема. Нам бракує ракет для систем Patriot, а саме ракет PAC-3, які використовуються для перехоплення балістичних цілей”, — сказав він.

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За словами Бескрестнова, дефіцит таких ракет існує не лише в Україні, а й у світі. Однією з причин він назвав події на Близькому Сході, через які запаси PAC-3 суттєво скоротилися.

“Такий дефіцит існує не лише в Україні — він відчувається в усьому світі. Значною мірою це пов’язано з останніми подіями на Близькому Сході, через які запаси цих ракет суттєво скоротилися”, — пояснив фахівець.

Він зазначив, що Україна вже уклала контракти на майбутнє постачання великої кількості ракет Patriot. Водночас зараз Київ звертається до партнерів і країн НАТО з проханням тимчасово надати такі ракети.

“Ми готові повернути їх після отримання законтрактованих поставок”, — наголосив Бескрестнов.

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Однак, за його словами, частина партнерів не поспішає передавати Україні власні запаси, оскільки безпекова ситуація у світі залишається нестабільною.

Бескрестнов зазначив, що в Європі також говорять про можливі загрози для Польщі, країн Балтії та інших держав. Саме тому країни НАТО прагнуть зберігати свої запаси ракет Patriot.

“У нас дуже агресивний і непередбачуваний сусід. Це створює загрозу не лише для України, а й для всіх держав, які мають спільний кордон із Росією. Саме тому вони не поспішають передавати свої запаси”, — сказав він.

Фахівець також звернув увагу, що навіть Німеччина, судячи із заяв її міністра оборони, готується до можливих сценаріїв, пов’язаних із потенційною агресією Росії.

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Нагадаємо, Українські військові не змогли перехопити жодну з 23 російських балістичних ракет, які впали на Київ та околиці вранці 6 липня. Таким чином дефіцит ракет Patriot в Україні залишає Київ без захисту.

Як написало видання The Wall Street Journal, майже безперешкодні удари Росії є наслідком глобальної нестачі перехоплювачів для американської системи протиракетної оборони Patriot, що посилюється цьогорічною війною проти Ірану, яку очолюють США.

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