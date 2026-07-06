Українка здавала росіянам позиції ППО: вона ошелешила поясненням і отримала покарання

Жінку Одеси засудили за державну зраду / © ТСН

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В Одесі до 15 років позбавлення волі засудили 62-річну жінку, яка передавала росіянам дані про ППО.

Про це йдеться у вироку Хаджибейського районного суду міста Одеси.

Як одеситка передавала росіянам дані про ППО міста

Перше текстове повідомлення одеситка надіслала російському куратору 5 лютого 2025 року о 09:08. Вона повідомила про місце дислокації військових.

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Згідно з офіційною відповіддю оперативно-тактичного угруповання «Одеса» ЗСУ на офіційний запит слідства, за цими географічними координатами на той момент дислокувалися Південне Одеське територіальний управління Національної гвардії України та окремий батальйон НГУ. На це повідомлення куратор відповів: «Отлично».

Другий факт зафіксовано 14 лютого 2025 року об 11:06. Коригувальниця надіслала куратору підтвердження щодо цивільного об’єкта, який раніше фотографувала. Як з’ясували слідчі, за цими координатами базувалися підрозділи протиповітряної оборони (ППО) Збройних Сил України, які безпосередньо перебували у підпорядкуванні Повітряного командування. Російський спецслужбіст додатково розпитував жінку, чи помітно навколо якусь іншу техніку, окрім вантажівки, на що вона наступного дня відповіла, що іншої техніки не бачила.

Третій ворожий «злив» відбувся 28 лютого 2025 року о 09:45. За даними військового командування, за вказаними координатами розташовувалося Повітряне командування «Південь». Оприлюднення цієї інформації в умовах війни завдало суттєвої шкоди обороноздатності та національній безпеці України, оскільки дозволяло ворогу чітко ідентифікувати на місцевості розташування особового складу та техніки ППО.

Що розповіла підсудна

У судовому засіданні обвинувачена свою вину в державній зраді категорично не визнала. Вона заявила, що справа проти неї є повністю сфальсифікованою, а жодної переписки з представниками Росії вона нібито не вела.

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Жінка розповіла суду власну версію подій. За її словами, у січні 2025 року у її квартирі проводили перший обшук співробітники СБУ, які нібито поводилися з нею грубо. Вона стверджувала, що під час тих слідчих дій працівники спецслужби таємно поклали у її домашню шкатулку SIM-картку мобільного оператора «Київстар». Жінка запевняла, що переписку в Telegram від її імені могли вести самі «співробітники СБУ», і просила суд повністю виправдати її, оскільки вона працювала реабілітологом та приносила користь суспільству.

Що говорила жінка у телефонних розмовах

Попри невизнання провини підсудною, колегія суддів визнала її винуватість повністю доведеною «поза розумним сумнівом» на основі сукупності неспростовних письмових, речових та електронних доказів.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Також суд заслухав телефонні розмови жінки від січня та лютого 2025 року. Вона під час спілкування з третіми особами активно критикувала та звинувачувала керівництво України, заявляла, що «не треба лізти в НАТО», погоджувалася з тезою співрозмовника, що «єдина надія — це зникнення цієї держави, щоб списалися борги по ЖКГ», а також заявляла, що українська влада «сама запускає Шахеди».

Вирок суду

Суд ухвалив: визнати жінку винною у державній зраді та призначити їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією всього особистого майна. До набрання вироком законної сили запобіжний захід залишено без змін — тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі без права внесення застави.

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