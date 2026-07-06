Ігор Ласточкін показався на бойових позиціях і зробив зізнання про батька й брата в РФ

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

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Український гуморист Ігор Ласточкін, який 2025 року став військовослужбовцем, показав свою службу на передовій та вперше відверто розповів про найближчих родичів, які залишаються в Росії.

Нині артист служить командиром взводу аеророзвідки 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на Донеччині. Разом із побратимами він виявляє ворожі цілі ще до того, як вони наблизяться до українських позицій, а після цього передає координати для їхнього знищення. Для цього у нагоді артисту стає крилатий розвідник, яким він вправно керує.

«У першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по перших позиціях. Наприклад, бачимо авто й ставимо за ним спостереження, відмічаємо координати, кажемо: „Сюди заїхало й щось розвантажує“. Все, туди вилітає декілька засобів і допомагають „розвантажити“ повністю вщент», — розповів Ласточкін у коментарі ТСН.

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Ігор Ласточкін з побратимом / © ТСН

Водночас військовий зізнався, що його батько та брат досі живуть у Росії. Через повномасштабну війну спілкування між ними практично припинилося. За словами Ігоря, він не зміг почути від рідних чіткої позиції щодо російської агресії, хоча ставив їм прямі запитання. Попри те, що його близькі залишилися в країні-агресорці, Ласточкін наголошує: для нього головним є те, що вони, наскільки йому відомо, не беруть участі у війні проти України.

«У мене там найближчі родичі — батько, брат. Вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому я не відношу їх до тих самих п***рів, які перетнули кордон з Україною. Я прямо перепитував: „Путін х**ло?“ Там немає прямої відповіді», — поділився артист.

Ігор Ласточкін з побратимами / © ТСН

Нагадаємо, нещодавно Росія масовано атакувала Київ. У ніч проти 6 липня країнці пережили черговий терор. Українські зірки вже відреагували на наслідки ворожих дій і нажахали наслідками.

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