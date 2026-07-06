Весілля Тейлор Свіфт затьмарила трагедія: зірка втратила близьку людину у день свята

Тейлор Свіфт / © Associated Press

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Весілля американської співачки Тейлор Свіфт і футболіста Тревіса Келсі збіглося з трагічною подією — у день одруження співачка втратила близьку для себе людину, яка багато років була її наставником.

Радісна звістка про шлюб американської попзірки швидко облетіла світові медіа. Закохані провели закриту церемонію, на якій обмінялися шлюбними обітницями у Нью-Йорку. Однак того ж дня стало відомо про смерть Кірка Швабе. Він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням і помер у 69-річному віці. Для Свіфт він був не просто колишнім учителем, а людиною, яка відіграла важливу роль у її житті та кар’єрі.

Тейлор Свіфт та Кірк Швабе

«Я сказав їй: „Ти — суперзірка. Це більше не забавки. Це воно. Усе йде тільки вгору, і для тебе небо — це межа“, — говорив Кірк Швабе в інтерв’ю, яке вийшло лише за день до його смерті.

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Про погіршення його стану стало відомо напередодні. Донька чоловіка Сара Гордон повідомила у Facebook, що батька перевели до хоспісу. Разом із цим вона поділилася архівною світлиною, зробленою 2006 року, на якій Тейлор Свіфт позує поруч зі своїм наставником.

Після того як музична кар’єра співачки стрімко пішла вгору, Швабе залишив викладання та приєднався до її особистої служби безпеки. За словами його дружини Джейн, він ставився до артистки майже як до рідної доньки та завжди дбав про її безпеку. Навіть після завершення роботи в команді через емоційне виснаження вони підтримували теплі стосунки.

До роботи в школі Кірк Швабе служив офіцером поліції в Чикаго. Згодом він викладав кримінальне правосуддя в школі Гендерсонвілля, де навчалася майбутня світова знаменитість. Саме тоді він одним із перших повірив, що на дівчину чекає велике майбутнє.

Нагадаємо, нещодавно Тейлор Свіфт зіграла «весілля століття» і наробила галасу. Були перекриті вулиці, зіркові гості вітали молодят, а натовпи не давали проходу винуватцям події.

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