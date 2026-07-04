Тейлор Свіфт зіграла "весілля століття" і наробила галасу: перекриті вулиці, зіркові гості й натовпи

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса

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Американська попзірка Тейлор Свіфт офіційно стала дружиною відомого американського футболіста Тревіса Келса.

Закохані узаконили стосунки 3 липня на грандіозній церемонії в нью-йоркському спортивному комплексі Madison Square Garden. Подейкують, що для його оренди молодятам довелося витратити декілька десятків мільйонів доларів. Культова арена місткістю 20 тисяч місць особлива відсутністю вікон і підземних точок доступу. За день до весілля молодята відіграли також і pre-party.

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — арена Madison Square Garden / © Associated Press

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — арена Madison Square Garden / © Associated Press

Дводенне весілля вже встигли охрестити «подією століття». За даними американських ЗМІ, на святі було присутньо близько тисячі гостей — від голлівудських знаменитостей до спортивних зірок. Для приватної вечірки з розмахом молодята перекрили жваві вулиці навколо популярної арени у Нью-Йорку, аби забезпечити собі та всім запрошеним комфорт, пише BBC.

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Особливу увагу привернуло весільне вбрання нареченої. Для Тейлор створили ексклюзивну сукню від модного дому Christian Dior. Доповнили образ прикраси від Cartier та взуття від Christian Louboutin. Проте офіційних фото співачка-мільярдерка поки що не публікувала, як і її наречений та гості. Тож у Мережі майже неможливо побачити ані її вигляду, ані атмосфери зсередини арени.

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — вулиці Нью-Йорка / © Associated Press

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — вулиці Нью-Йорка / © Associated Press

Церемонію провів давній друг пари — актор і комік Адам Сендлер. Водночас молодята відмовилися від традиційних дружок і дружбів. Почесним свідком Тейлор став її брат Остін Свіфт, а свідком з боку нареченого — його брат, колишній футболіст Джейсон Келс.

Серед гостей були помічені Бредлі Купер, Ед Ширан та Черрі Сіборн, Зої Кравіц, Г’ю Грант, Джейсон Судейкіс, Лена Данхем, Карлі Клосс, Джіджі Хадід, Ітан Гоук, Джиммі Феллон, Каміла Кабельйо, а також багато інших спортсменів і друзів пари.

Попри масштабність події, молодятам таки вдалося зберегти інтригу. До Мережі досі майже не потрапили кадри самої церемонії, а гості прибували на арену в кортежах із чорних позашляховиків із затемненими вікнами, які заїжджали за спеціальні завіси. Безпеку довкола ретельно контролювала поліція.

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Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — кортежі / © Associated Press

Тим не менш, біля арени зібралися сотні фанатів співачки. Шанувальники співали її хіти, вигукували привітання, вилазили на конструкції, сподіваючись бодай краєм ока побачити молодят. А після завершення церемонії на екранах біля Madison Square Garden засвітився напис: «JUST&T MARRIED». І це миттєво викликало овації й стало одним із найобговорюваніших моментів весілля. Бо саме це чи не єдине, що фанати змогли побачити під час церемонії і вгамувати інтерес.

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — фанати / © Associated Press

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса — фанати / © Associated Press

Цікаво, що напередодні гучного весілля парочка задонатила 26 мільйонів доларів понад 20 різним благодійним організаціям.

Нагадаємо, нещодавно син акторки Памели Андерсон також зіграв весілля. Ділан Джаггер Лі уклав шлюб у мальовничому французькому Сен-Тропе і показав перші фото церемонії.

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