Судини ніби плавляться: лікарка попередила про небезпеку різкої зміни погоди

Тиск униз, а пульс угору: як мінлива погода атакує серцево-судинну систему / © ТСН

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Різкі погодні гойдалки — від раптового похолодання до екстремальної спеки — є серйозним викликом для здоров’я людини.

Як різка зміна погоди впливає на наш організм, і що робити, аби зберегти своє здоров’я, розповіла лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова, передає «Київ 24».

«Коли погода є мінливою, тобто або від різкого похолодання до різкої спеки, або навпаки, це негативно впливає на наш організм. Тому що наш організм любить стабільність», — пояснила вона.

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За словами медикині, особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Фахівчиня наводять просту аналогію з фізики та хімії: подібно до того, як пластик під дією високих температур розширюється, деформується і починає плавитися, схожий механізм запускається і в людському тілі.

«От, власне, дуже схожий механізм відбувається і з нашими судинами. Тому що коли спека впливає на наш організм, то організм намагається максимально себе охолодити, і таким чином наші судини розширюються і нібито починають плавитись. От, власне, від цього і спостерігається негативний вплив на наше здоров’я. Тому що відповідно до цього наш тиск починає знижуватись, а серцебиття навпаки прискорюватись», — каже Олександра Телегузова.

Нагадаємо, що до України після нестерпної спеки сунуть ще сильніше похолодання та шквал негоди.

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