Крейда може допомогти охолодити будинок у спеку: вчені пояснили, як це працює

Крейда / © pixabay.com

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Під час рекордної спеки у Франції набув популярності незвичний спосіб захисту будинків від перегрівання — люди почали покривати вікна спеціальною сумішшю крейди та води.

Про це повідомляє BBC Future.

Йдеться про подрібнену крейду Blanc de Meudon, або медонський мерланг. Зазвичай цей матеріал використовують для виготовлення фарб або як засіб для чищення, однак під час спеки його почали наносити на скло у приватних будинках і школах.

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Після змішування з водою крейда утворює на вікнах молочно-біле покриття. Воно пропускає частину світла, але водночас відбиває сонячне тепло. Саме тому такий простий спосіб може допомогти зменшити нагрівання приміщень.

Науковці пояснюють, що такий ефект має фізичне підґрунтя. Білі поверхні відбивають більше сонячного світла й тепла, тоді як темні їх поглинають. Саме цей принцип давно використовується для охолодження будівель, зокрема під час фарбування дахів і фасадів у світлі кольори.

Дослідження свідчать, що звичайна біла фарба опівдні може знизити температуру поверхні щонайменше на 1,7°C порівняно з температурою навколишнього середовища. Водночас спеціально розроблені ультрабілі покриття працюють ще ефективніше. За даними дослідників з Університету Пердью у США, така фарба здатна відбивати до 98,1% сонячного світла, тоді як звичайна біла — приблизно 85%.

Фахівці пояснюють, що основний компонент крейди — карбонат кальцію (CaCO₃) — майже не поглинає видиме світло, ультрафіолетове випромінювання та ближнє інфрачервоне світло, яке переносить значну частину теплової енергії. Саме тому цей матеріал вважається ефективним для відбиття сонячного випромінювання. Через такі властивості карбонат кальцію вже використовують під час створення сучасних охолоджувальних фарб.

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Дослідники також зазначають, що побілка вікон може бути ефективнішою для зниження температури в приміщенні, ніж фарбування стін, оскільки саме через скло до будівлі потрапляє велика кількість сонячного тепла.

Крім ефективності, крейдяне покриття має ще одну перевагу — воно є недорогим. На відміну від кондиціонерів, які споживають електроенергію та викидають тепло назовні, такий спосіб не потребує витрат енергії під час використання.

Французькі ЗМІ повідомляють, що після початку спеки Blanc de Meudon почали масово скуповувати, через що в багатьох регіонах країни виник дефіцит. Раніше цей матеріал переважно використовували для побілки вітрин магазинів під час ремонту або для затінення теплиць.

Крейдяне покриття використовували і в окремих школах. Водночас чиновники наголошували, що це не є «магічним рішенням», а будівлям також потрібні належна теплоізоляція та захист дахів від перегрівання.

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Окрім вікон, дедалі більше уваги привертають і білі «прохолодні» дахи. У Франції такі покрівлі називають «le cool». Ідея полягає в тому, щоб світле покриття відбивало сонячне тепло та допомагало будівлям менше нагріватися.

Подібний підхід давно використовують у південних регіонах Європи, зокрема в Греції, де будинки традиційно фарбують у білий колір для захисту від спеки.

Окрім крейди, дослідники перевірили ще один незвичний спосіб охолодження — нанесення тонкого шару йогурту на вікна. Під час експерименту у Великій Британії температура в приміщенні з такими вікнами в середньому була на 0,6°C нижчою, а за спекотної сонячної погоди ефект охолодження міг сягати 3,5°C. Після висихання специфічний запах такого покриття швидко зникав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спекотні дні зберегти прохолоду в оселі можна без кондиціонера, якщо вчасно закривати вікна та штори. Це варто робити ще до того, як сонце почне активно нагрівати скло, адже це допомагає знизити температуру в приміщенні на кілька градусів.

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