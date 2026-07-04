Ярослав Качинський / © Associated Press

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Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до своїх однопартійців, в якому знову висловився проти вступу України до Євросоюзу, допоки Київ не змінить історичну політику.

Про це пише Polsat News.

Політик зазначив, що якщо партія переможе на наступних виборах — приблизно у жовтні 2027-го — то повинна блокувати українське членство.

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«Польща у власних інтересах, але також в інтересах європейських країн, і ба більше, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити, щоб у цю спільноту був допущений бандеризм», — наголосив політик.

Також Качинський закликав однопартійців використати усі доступні засоби проти дій прем’єр-міністра Дональда Туска, який нібито намагається забезпечити вступ України на привілейованих умовах.

Скандал з Польщею через УПА — що відомо

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив 29 травня, що хоче позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки у державі, врученої тому в 2023 році. Він розцінив цей указ президента України як образу поляків.

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У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

У Варшаві відкрито припускають, що цей законодавчий крок може суттєво погіршити відносини між країнами, що й підштовхнуло польських представників у європейських інституціях до дзеркальних кроків.

Тим часом фракція Європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів та подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв «геноциду УПА».

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