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«Бордоський лист», що зберігається у анонімного колекціонера з Сінгапуру, вже понад століття захоплює філателістів.

На перший погляд цей лист нічим не відрізняється від тисяч інших ділових повідомлень XIX століття. У ньому маврикійський виноторговець лише повідомив своїх французьких партнерів про отримання партії товару. Проте сьогодні саме цей документ вважається найдорожчим листом у світі, передає Oddity Central.

Причина його унікальності полягає не в тексті, а в рідкісному поєднанні поштових марок, використаних під час відправлення.

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4 жовтня 1847 року торговець вином Едвард Френсіс із Порт-Луї — столиці британської колонії Маврикій — написав лист своїм партнерам у французькому Бордо. Він повідомив, що отримав 48 бочок вина, які вони відправили, та вже встиг продати майже третину партії. Для відправлення листа чоловік придбав дві поштові марки, які на той час коштували зовсім небагато. Через майже два століття їхня вартість вимірюється вже мільйонами доларів.

Головною цінністю «Бордоського листа» є дві легендарні марки — «Маврикійська синя» та «Маврикійська рожева». Особливо рідкісною вважається саме синя марка, яка оцінюється значно дорожче за свою «родичку». Саме наявність обох оригінальних екземплярів на одному листі зробила його справжньою легендою серед колекціонерів. Сьогодні його орієнтовна вартість перевищує 5 мільйонів доларів.

Бордоський лист

Ці знамениті марки з’явилися внаслідок помилки, допущеної гравером під час їхнього виготовлення 1847 року. Поряд із профілем королеви Вікторії він розмістив напис Post Office замість правильного Post Paid. До того, як неточність виправили, встигли надрукувати й продати лише 500 таких марок.

До наших днів збереглося всього 27 примірників цих раритетів — 12 синіх і 15 рожевих. Саме тому вони вважаються одними з найцінніших поштових марок у світі та справжніми легендами філателії.

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Окремі чисті екземпляри Mauritius Blue, які не використовувалися для пересилання кореспонденції, нині оцінюють у 10–15 мільйонів євро (11,4–17 мільйонів доларів США). Водночас через свою надзвичайну рідкісність вони майже ніколи не з’являються на відкритих торгах.

Сам «Бордоський лист» востаннє змінив власника ще 1993 року, коли його продали на аукціоні. Відтоді він належить таємничому колекціонеру із Сінгапуру, особу якого досі не розголошують.

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