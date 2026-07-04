Письмо о 48 бочках вина стало самым дорогим в мире: в чем его ценность — фото

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«Бордосское письмо», хранящееся у анонимного коллекционера из Сингапура, уже более века захватывает филателистов.

На первый взгляд это письмо ничем не отличается от тысяч других деловых сообщений XIX века. В нем маврикийский виноторговец только сообщил своим французским партнерам о получении партии товара. Однако сегодня именно этот документ считается самым дорогим письмом в мире, передает Oddity Central.

Причина его уникальности заключается не в тексте, а в редком сочетании почтовых марок, использованных при отправке.

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4 октября в 1847 году торговец вином Эдвард Фрэнсис из Порт-Луи — столицы британской колонии Маврикий — написал письмо своим партнерам во французском Бордо. Он сообщил, что получил 48 бочек вина, которые они отправили, и уже успел продать почти треть партии. Для отправки письма мужчина приобрел две почтовые марки, которые к тому времени стоили совсем немного. Спустя почти два столетия их стоимость измеряется уже миллионами долларов.

Главной ценностью «Бордосского письма» две легендарные марки — «Маврикийская синяя» и «Маврикийская розовая». Особенно редкой считается именно синяя марка, которая оценивается значительно дороже своей «родственницы». Именно наличие обоих оригинальных экземпляров на одном письме сделало его настоящей легендой среди коллекционеров. Сегодня его ориентировочная стоимость превышает 5 миллионов долларов.

Бордоское письмо

Эти знаменитые марки появились в результате ошибки, допущенной гравером при их изготовлении в 1847 году. Наряду с профилем королевы Виктории он разместил надпись Post Office вместо правильного Post Paid. До того как неточность исправили, успели напечатать и продать только 500 таких марок.

До наших дней сохранилось всего 27 экземпляров этих раритетов – 12 синих и 15 розовых. Именно поэтому они считаются одними из самых ценных почтовых марок в мире и легендами филателии.

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Отдельные чистые экземпляры Mauritius Blue, которые не использовались для пересылки корреспонденции, сейчас оценивают в 10–15 миллионов евро (11,4–17 миллионов долларов США). В то же время из-за своей редкости они почти никогда не появляются на открытых торгах.

Само «Бордосское письмо» последний раз сменило владельца еще в 1993 году, когда его продали на аукционе. С тех пор он принадлежит таинственному коллекционеру из Сингапура, личность которого до сих пор не разглашается.

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