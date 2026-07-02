На фотографии пляжа 1943 года заметили "человека со смартфоном": в Сети заговорили о путешественнике во времени (фото)

Фото иллюстративное / © pixabay.com

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Пользователи соцсетей активно обсуждают архивную фотографию британского пляжа времен Второй мировой войны. Причиной стала фигура мужчины в центре кадра, который, по мнению многих, держит в руках предмет, похожий на мобильный телефон.

Об этом говорится в Daily Star.

Фотографию, сделанную в сентябре 1943 года на пляже Тован в графстве Корнуолл (Великобритания), опубликовал историк Стюарт Гамфрис. Именно после появления фотографий в сети пользователи обратили внимание на необычную деталь.

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На снимке мужчина в темно-коричневом костюме смотрит вниз на небольшой предмет в руках, который напомнил многим смартфон.

Удивительная деталь на фото 1943 удивила пользователей Фото Daily Star.

Реакция Сети

В комментариях сразу появились шутливые предположения о «путешественнике во времени».

«Это только мне кажется, этот мужчина проверяет телефон… в 1940-х?» — написал один из пользователей.

«Наконец-то мы получили доказательства того, что путешествия во времени реальны.»

Автор публикации не разделяет эту версию. По его мнению, мужчина, скорее всего, просто скручивал самокрутку.

«Думаю, этот мужчина просто крутит сигарету», — отметил Стюарт Гамфрис.

Это не первый подобный случай

Подобные находки на исторических фото возникают уже не впервые. В 2010 году широкий резонанс вызвали кадры из дополнительных материалов к немому фильму Чарли Чаплина «Цирк» (1928), на которых женщина якобы разговаривает по мобильному телефону. Впоследствии выдвигались версии, что это мог быть портативный слуховой аппарат или другое устройство того времени.

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Также поклонники теорий заговора обращали внимание на картину Умберто Романо XVII века, где один из персонажей держит предмет, похожий на раскладной телефон, а генеральный директор Apple Тим Кук в свое время шутил, что увидел iPhone на картине голландского художника Питера де Гоха, написанной более 340 лет назад.

Несмотря на многочисленные предположения, никаких доказательств существования путешественников во времени или современных гаджетов на исторических изображениях нет. Эксперты объясняют такие случаи особенностями человеческого восприятия, когда знакомые современные предметы видятся в старых фотографиях или картинах.

Напомним о историю и легенду руин Чернокозина, очаровывающих туристов.

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