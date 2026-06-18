Замок над Збручем: история, легенды и романтика руин Чернокозина, которые очаровывают туристов

Чернокозинский замок instagram.com/blojek / © Instagram

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Есть места, где история буквально витает в воздухе. Не в музейных залах или за стеклом экспозиций, а под открытым небом, среди старого камня, высоких холмов и безмолвных руин, которые видели гораздо больше, чем могут рассказать учебники. Именно таким местом является Чернокозинский замок в Хмельницкой области.

Сегодня это живописные руины, однако когда-то замок был важным оборонительным сооружением Подолья, резиденцией епископов и свидетелем событий, которые изменили историю региона. И хотя от былого величия остались лишь отдельные фрагменты, атмосфера этого места продолжает очаровывать туристов, исследователей и всех, кто любит открывать для себя малоизвестную Украину.

Один из старейших замков Подолья

Чернокозинецкий или Чернокозинский замок считается одним из древнейших фортификационных сооружений Подолья. Его строительство датируется второй половиной XIV — началом XV века, когда этими землями правили литовские князья. Крепость возвели на стратегически выгодной высоте над рекой Збруч, что позволяло контролировать окружающие территории и защищать границы от нападающих.

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К сожалению, о первых годах существования замка сохранилось немного документальных свидетельств. Известно лишь, что уже с середины XV века и почти до конца XVIII века крепость находилась во владении Каменецкого католического епископства. Именно тогда замок стал не только оборонительным сооружением, но и важной резиденцией церковной власти.

Воинственная крепость

Расположение на приграничных территориях сделало Чернокозинский замок постоянной мишенью для врагов. На протяжении веков его неоднократно захватывали, разрушали и восстанавливали.

В 1516 году крепость была разграблена татарами. В XVII веке замок усовершенствовал каменецкий епископ Павел Пясецкий, укрепивший оборонительные сооружения. В 1644 году здесь находился известный польский полководец Стефан Чарнецкий — одна из самых влиятельных военных фигур того времени.

Особенно драматичными стали события второй половины XVII века. После захвата Каменца-Подольского Османской империей в 1672 году Чернокозин еще некоторое время оставался под властью Речи Посполитой. Однако уже в 1674 году крепость не выдержала очередного наступления и была захвачена врагами.

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Каждое такое разрушение оставляло на крепостных стенах свои «шрамы», но крепость каждый раз находила в себе силы для новой жизни.

Резиденция епископов и роскошный дворец

Новый этап в истории замка начался в XVIII веке. В 1715 году каменецкий епископ Стефан Богуслав Рупневский восстановил крепость и построил жилой дом для своего летнего пребывания. Именно тогда суровое оборонительное сооружение начало превращаться в комфортную резиденцию.

Впоследствии у подножия замковой горы появился епископский дворец, который практически без существенных изменений просуществовал до Первой мировой войны. Однако в конце XVIII века церковные иерархи покинули старый замок и переехали в новый дворец. С тех пор крепость постепенно теряла своё значение.

От империй до советской эпохи

В 1795 году, после очередных политических перемен в регионе, российская императрица Екатерина II конфисковала замок в пользу государственной казны. Позже его передали Екатерине Скавронской — племяннице князя Григория Потемкина.

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В 1815 году усадьбу приобрела семья Сарнецких, которая проживала здесь до революционных событий 1917 года. Но даже после этого история замка не закончилась.

В межвоенный период и до 1939 года руины крепости использовались НКВД и советскими пограничниками. Именно здесь проходил один из важных рубежей между Советским Союзом и Польшей. С высоких стен бывшего замка советские службы контролировали приграничную территорию и следили за тем, чтобы жители Подолья не пытались бежать через Збруч в Польшу, спасаясь от последствий коллективизации и репрессий.

Память о Чернокозинском замке

В период своего расцвета у крепости была четырехугольная форма и ее окружали глубокие оборонительные рвы. Замковый комплекс включал четыре башни, мощные оборонительные стены и въездные ворота. Позже архитектурный ансамбль дополнили две круглые башни и жилые корпуса. К сожалению, века войн и упадка сделали своё дело.

Сегодня от замка сохранились лишь фрагменты двухэтажного епископского дворца XVIII века, остатки оборонительных стен, юго-западная круглая башня и старинные подземные казематы.

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Неподалеку можно увидеть и руины костела Святого Иосифа Обручника, заложенного ещё в 1608 году.

Несмотря на разрушения, замок остается памятником архитектуры национального значения и ценным свидетельством развития оборонного строительства на Подолье.

Легенды

Как и любая старинная крепость, Чернокозинский замок имеет свои легенды.

Одна из самых известных легенд рассказывает о князе Куриятовиче, который во время татарского нападения якобы спасся благодаря тайным подземным ходам, ведущим далеко за пределы крепости.

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Другая легенда связана с его сестрой. По преданию, она унесла сокровища замка, пересекла Збруч и скрылась в лесу, где впоследствии основала церковь.

Правдивы ли были эти истории, сказать трудно. Но именно такие легенды создают особую атмосферу, которая превращает руины в живое пространство памяти.

Сегодня Чернокозинский замок часто называют одним из самых романтичных мест Подолья. Здесь нет отреставрированных залов или туристических достопримечательностей мирового уровня. Зато здесь тишина, ветер над Збручем, старинные камни и ощущение прикосновения к настоящей истории.

Однако, местные жители и исследователи всё чаще обращают внимание на эту печальную проблему, поскольку некоторые посетители превращают старые подвалы и башни в свалки. И это особенно больно осознавать, когда стоишь среди руин, переживших татарские нашествия, турецкие войны и несколько империй.

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