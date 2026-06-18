Замок над Збручем: історія, легенди та романтика руїн Чорнокозина, які зачаровують туристів

Чорнокозинський замок instagram.com/blojek / © Instagram

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Є місця, де історія відчувається буквально у повітрі. Не у музейних залах або за склом експозицій, а просто неба, серед старого каміння, високих пагорбів і мовчазних руїн, які бачили набагато більше, ніж можуть розповісти підручники. Саме таким місцем є Чорнокозинський замок у Хмельницькій області.

Сьогодні це мальовничі руїни, однак колись замок був важливою оборонною спорудою Поділля, резиденцією єпископів і свідком подій, які змінювали історію регіону. І хоча від колишньої величі залишилися лише окремі фрагменти, атмосфера цього місця продовжує зачаровувати туристів, дослідників і всіх, хто любить відкривати для себе маловідому Україну.

Один із найстаріших замків Поділля

Чорнокозинецький чи Чорнокозинський замок вважається однією з найдавніших фортифікаційних споруд Поділля. Його будівництво датують другою половиною XIV — початком XV століття, коли цими землями правили литовські князі. Фортецю звели на стратегічно вигідній висоті над річкою Збруч, що дозволяло контролювати навколишні території та захищати кордони від нападників.

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На жаль, про перші роки існування замку збереглося небагато документальних свідчень. Відомо лише, що вже з середини XV століття та майже до кінця XVIII твердиня перебувала у власності Кам’янецького католицького єпископату. Саме тоді замок став не лише оборонною спорудою, а й важливою резиденцією церковної влади.

Войовнича фортеця

Розташування на прикордонних територіях зробило Чорнокозинський замок постійною мішенню для ворогів. Протягом століть його неодноразово захоплювали, руйнували та відбудовували.

У 1516 році фортецю спустошили татари. У XVII столітті замок удосконалив кам’янецький єпископ Павло П’ясецький, який зміцнив оборонні споруди. У 1644 році тут перебував відомий польський полководець Стефан Чарнецький — одна з найвпливовіших військових постатей того часу.

Особливо драматичними стали події другої половини XVII століття. Після захоплення Кам’янця-Подільського Османською імперією у 1672 році Чорнокозин ще певний час залишався під владою Речі Посполитої. Проте вже у 1674 році фортеця не витримала чергового наступу та була захоплена ворогами.

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Кожне таке руйнування залишало на замкових мурах свої «шрами», але твердиня щоразу знаходила сили для нового життя.

Резиденція єпископів та розкішний палац

Новий етап в історії замку розпочався у XVIII столітті. У 1715 році кам’янецький єпископ Стефан Богуслав Рупнєвський відновив фортецю та звів житловий будинок для свого літнього перебування. Саме тоді сувора оборонна споруда почала перетворюватися на комфортну резиденцію.

Згодом біля підніжжя замкової гори з’явився єпископський палац, який практично без значних змін проіснував до Першої світової війни. Однак наприкінці XVIII століття церковні ієрархи залишили старий замок і перебралися до нового палацу. Відтоді фортеця поступово втрачала своє значення.

Від імперій до радянщини

У 1795 році, після чергових політичних змін у регіоні, російська імператриця Катерина II конфіскувала замок на користь державної скарбниці. Пізніше його передали Катерині Скавронській — племінниці князя Григорія Потьомкіна.

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У 1815 році маєток придбала родина Сарнецьких, яка проживала тут до революційних подій 1917 року. Але навіть після цього історія замку не завершилася.

У міжвоєнний період і до 1939 року руїни фортеці використовували НКВС і радянські прикордонники. Саме тут проходив один із важливих рубежів між Радянським Союзом і Польщею. З високих мурів колишнього замку радянські служби контролювали прикордонну територію та стежили за тим, щоб мешканці Поділля не намагалися втекти через Збруч до Польщі, коли рятувалися від наслідків колективізації та репресій.

Памʼять про Чорнокозинський замок

У часи свого розквіту фортеця мала чотирикутну форму та була оточена глибоким оборонним ровом. Замковий комплекс включав чотири вежі, потужні оборонні стіни та в’їзну браму. Пізніше архітектурний ансамбль доповнили дві круглі башти та житлові корпуси. На жаль, століття воєн і занепаду зробили свою справу.

Сьогодні від замку збереглися лише фрагменти двоповерхового єпископського палацу XVIII століття, залишки оборонних мурів, південно-західна кругла башта та старовинні підземні каземати.

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Неподалік можна побачити й руїни костелу Святого Йосипа Обручника, закладеного ще у 1608 році.

Попри руйнування, замок залишається пам’яткою архітектури національного значення та цінним свідченням розвитку оборонного будівництва на Поділлі.

Легенди

Як і кожна давня фортеця, Чорнокозинський замок має свої легенди.

Одна з найвідоміших розповідає про князя Куріятовича, який під час татарського нападу нібито врятувався завдяки таємним підземним ходам, які вели далеко за межі фортеці.

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Інша легенда пов’язана з його сестрою. За переказами, вона забрала замкові скарби, перетнула Збруч і сховалася у лісі, де згодом заснувала церкву.

Чи були ці історії правдою, сказати важко. Але саме такі легенди створюють особливу атмосферу, яка перетворює руїни на живий простір пам’яті.

Сьогодні Чорнокозинський замок часто називають одним із найромантичніших місць Поділля. Тут немає відреставрованих залів чи туристичних точок світового масштабу. Натомість є тиша, вітер над Збручем, старовинне каміння та відчуття дотику до справжньої історії.

Щоправда, місцеві жителі та дослідники дедалі частіше звертають увагу на сумну проблему, бо окремі відвідувачі перетворюють старі підвали та башти на смітники. І це особливо боляче усвідомлювати, коли стоїш серед руїн, які пережили татарські навали, турецькі війни та кілька імперій.

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